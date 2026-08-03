Após aliança com MDB, 20 prefeitos ameaçam deixar o PL em Mato Grosso

A Jovem Pan apurou que ao menos 20 prefeitos do PL em Mato Grosso ameaçam se desfiliar do partido nesta segunda-feira (3) em protesto contra a aliança fechada entre a sigla e o MDB no estado. O acordo foi anunciado no domingo (2), após reunião em Brasília com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Pela composição, o senador Wellington Fagundes será candidato ao governo do estado, enquanto Janaína Riva, do MDB, e José Medeiros, do PL, disputarão as duas vagas ao Senado. Em entrevista durante a convenção nacional do partido, Fagundes defendeu a aliança como movimento necessário para fortalecer a chapa. “Mato Grosso também já definimos, junto com o Partido Nacional do Estado, por isso já está definida também a nossa coligação em Mato Grosso”, afirmou, confirmando a composição com Medeiros e Janaína ao Senado. Segundo o senador, o empresário Odílio Balbinotti, suplente na chapa de Medeiros, também teria aceitado a nova configuração, o que, no entanto, não se confirmou na prática.

A reportagem apurou que Valdemar Costa Neto autorizou a expulsão de filiados que não acatarem a decisão do partido no estado. O recado foi lido como um ultimato direcionado ao prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, um dos principais nomes a se opor publicamente à aliança com o MDB.

Em publicação nas redes sociais, ele reagiu à movimentação. “Se meu partido em Mato Grosso juntar com o PT por fidelidade partidária, tenho que apoiar o PT? Não esperem isso de mim! Ou me libera, ou tolera, ou expulsa. Com o PT e MDB eu não vou”, escreveu.

Diante da repercussão, o presidente nacional do PL deve receber ainda nesta segunda prefeitos e parlamentares da sigla em Mato Grosso, em Brasília, para tentar conter a crise.