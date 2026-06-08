Grupo B da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O grupo B da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 é composto por Canadá (país-sede), pela Bósnia e Herzegovina, que não participava da competição desde 2014, Catar e a seleção da Suíça.
Confira os times que disputam o grupo B
Canadá
Goleiros:
- Dayne St. Clair (Inter Miami)
- Maxim Crépeau (Orlando City)
- Owen Goodman (Crystal Palace)
Defensores:
- Alistair Johnston (Celtic)
- Derek Cornelius (Olympique de Marseille)
- Richie Laryea (Toronto FC)
- Kiko Sigur (Hadjuk Split)
- Joel Waterman (Chicago Fire)
- Luc de Fougerolles (Fulham)
- Moise Bombito (Nice)
- Alfie Jones (Middlesbrough)
- Alphonso Davies (Bayern de Munique)
Meio-campistas:
- Stephen Eustáquio (Porto)
- Ismael Koné (Sassuolo)
- Tajon Buchanan (Villarreal)
- Mathieu Choinière (Los Angeles FC)
- Ali Ahmed (Norwich)
- Nathan Saliba (Anderlecht)
- Liam Millar (Hull City)
- Marcelo Flores (Tigres)
- Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC)
- Jonathan Osorio (Toronto FC)
Atacantes:
- Jonathan David (Juventus)
- Cyle Larin (Southampton)
- Tani Oluwaseyi (Villarreal)
- Promise David (Union Saint-Gilloise)
Bósnia e Herzegovina
Goleiros:
- Nikola Vasilj (St. Pauli)
- Martin Zlomislic (HNK Rijeka)
- Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Defensores:
- Sead Kolasinac (Atalanta)
- Amar Dedic (Benfica)
- Nihad Mujakic (Gaziantep)
- Nikola Katic (Schalke 04)
- Tarik Muharemovic (Sassuolo)
- Stjepan Radeljic (Rijeka)
Meio-campistas:
- Dennis Hadzikadunic (Sampdoria)
- Nidal Celik (Lens)
- Amir Hadziahmetovic (Hull City)
- Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana)
- Dzenis Burnic (Karlsruher SC)
- Benjamin Tahirovic (Brondby)
- Amar Memic (Viktoria Plzeň)
- Armin Gigovic (BSC Young Boys)
- Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg)
- Esmir Bajraktarevic (PSV)
Atacantes:
- Ermin Mahmic (Slovan Liberec)
- Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart)
- Jovo Lukic (Universitatea Cluj)
- Samed Bazdar (Jagiellonia Białystok)
- Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach)
- Edin Dzeko (Schalke 04)
Catar
Goleiros:
- Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)
- Meshaal Barsham (Al-Sadd)
- Salah Zakaria (Al-Duhail)
Defensores:
- Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa)
- Boualem Khoukhi (Al-Sadd)
- Homam Al-Amin (Al-Duhail)
- Lucas Mendes (Al-Wakrah)
- Issa Laye (Al-Arabi)
- Pedro Miguel (Al-Sadd)
- Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)
- Sultan Al-Brake (Al-Duhail)
Meio-campistas:
- Assim Madibo (Al-Duhail)
- Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)
- Ahmed Fathy (Pyramids)
- Karim Boudiaf (Al-Duhail)
- Jassem Gaber (Al-Rayyan)
- Mohamed Mannaj (Al-Shamal)
Atacantes:
- Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharaf)
- Ahmed Alaa (Al-Rayyan)
- Akram Afif (Al-Sadd)
- AlMoez Ali (Al-Duhail)
- Edmilson Junior (Al-Duhail),
- Hasan Al-Haydos (Al-Sadd)
- Mohammed Muntari (Al-Gharafa)
- Tahsin Mohammed (Al-Duhail)
- Youssef Abdulrazzaq (Al-Sadd)
Suíça
Goleiros:
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/ALE)
- Marvin Keller (Young Boys/SUI)
- Yvon Mvogo (Lorient/FRA)
Defensores:
- Ricardo Rodriguez (Betis/ESP)
- Silvan Widmer (Mainz/ALE)
- Manuel Akanji (Inter de Milão/ITA)
- Miro Muheim (Hamburgo/ALE)
- Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/ALE)
- Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt/ALE)
- Luca Jaquez (Stuttgart/ALE)
- Eray Cömert (Valencia/ESP)
Meio-campistas:
- Johan Manzambi (Freiburg/ALE)
- Granit Xhaka (Sunderland/ING)
- Remo Freuler (Bologna/ITA)
- Denis Zakaria (Monaco/FRA)
- Ardon Jashari (Milan/ITA)
- Michel Aebischer (Pisa/ITA)
- Djibril Sow (Sevilla/ESP)
- Christian Fassnacht (Young Boys/SUI)
- Fabian Rieder (Augsburg/ALE)
Atacantes:
- Noah Okafor (Leeds United/ING)
- Dan Ndoye (Nottingham Forest/ING)
- Zeki Amdouni (Burnley/ING)
- Breel Embolo (Rennes/FRA)
- Ruben Vargas (Sevilla/ESP)
- Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/ALE)
Confira os jogos do grupo B
12 de junho de 2026
- Canadá x Bósnia e Herzegovina – 16hoo
13 de junho de 2026
- Catar x Suíça – 16h00
18 de junho de 2026
- Suíça x Bósnia e Herzegovin – 16h00
- Canadá x Catar – 19h00
24 de junho de 2026
- Suíça x Canadá – 16h00
- Bósnia e Herzegovina x Catar – 16h00