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Copa do Mundo

Grupo B da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

Grupo é composto por Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça

Júlia Lara

Grupo B
Grupo é composto por Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça Divulgação

O grupo B da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 é composto por Canadá (país-sede), pela Bósnia e Herzegovina, que não participava da competição desde 2014, Catar e a seleção da Suíça.

Confira os times que disputam o grupo B

Canadá

Tajon Buchanan, da seleção canadense

Goleiros:

  • Dayne St. Clair (Inter Miami)
  • Maxim Crépeau (Orlando City)
  • Owen Goodman (Crystal Palace)

Defensores:

  • Alistair Johnston (Celtic)
  • Derek Cornelius (Olympique de Marseille)
  • Richie Laryea (Toronto FC)
  • Kiko Sigur (Hadjuk Split)
  • Joel Waterman (Chicago Fire)
  • Luc de Fougerolles (Fulham)
  • Moise Bombito (Nice)
  • Alfie Jones (Middlesbrough)
  • Alphonso Davies (Bayern de Munique)

Meio-campistas:

  • Stephen Eustáquio (Porto)
  • Ismael Koné (Sassuolo)
  • Tajon Buchanan (Villarreal)
  • Mathieu Choinière (Los Angeles FC)
  • Ali Ahmed (Norwich)
  • Nathan Saliba (Anderlecht)
  • Liam Millar (Hull City)
  • Marcelo Flores (Tigres)
  • Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC)
  • Jonathan Osorio (Toronto FC)

Atacantes:

  • Jonathan David (Juventus)
  • Cyle Larin (Southampton)
  • Tani Oluwaseyi (Villarreal)
  • Promise David (Union Saint-Gilloise)

Bósnia e Herzegovina

Edin Dzeko, atacante da Bósnia e Herzegovina

Goleiros:

  • Nikola Vasilj (St. Pauli)
  • Martin Zlomislic (HNK Rijeka)
  • Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Defensores:

  • Sead Kolasinac (Atalanta)
  • Amar Dedic (Benfica)
  • Nihad Mujakic (Gaziantep)
  • Nikola Katic (Schalke 04)
  • Tarik Muharemovic (Sassuolo)
  • Stjepan Radeljic (Rijeka)

Meio-campistas:

  • Dennis Hadzikadunic (Sampdoria)
  • Nidal Celik (Lens)
  • Amir Hadziahmetovic (Hull City)
  • Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana)
  • Dzenis Burnic (Karlsruher SC)
  • Benjamin Tahirovic (Brondby)
  • Amar Memic (Viktoria Plzeň)
  • Armin Gigovic (BSC Young Boys)
  • Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg)
  • Esmir Bajraktarevic (PSV)

Atacantes:

  • Ermin Mahmic (Slovan Liberec)
  • Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart)
  • Jovo Lukic (Universitatea Cluj)
  • Samed Bazdar (Jagiellonia Białystok)
  • Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach)
  • Edin Dzeko (Schalke 04)

Catar

Mohammed Muntari, autor do único gol do Catar em Copas do Mundo
Mohammed Muntari, autor do único gol do Catar em Copas do Mundo

Goleiros:

  • Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)
  • Meshaal Barsham (Al-Sadd)
  • Salah Zakaria (Al-Duhail)

Defensores:

  • Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa)
  • Boualem Khoukhi (Al-Sadd)
  • Homam Al-Amin (Al-Duhail)
  • Lucas Mendes (Al-Wakrah)
  • Issa Laye (Al-Arabi)
  • Pedro Miguel (Al-Sadd)
  • Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)
  • Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

Meio-campistas:

  • Assim Madibo (Al-Duhail)
  • Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)
  • Ahmed Fathy (Pyramids)
  • Karim Boudiaf (Al-Duhail)
  • Jassem Gaber (Al-Rayyan)
  • Mohamed Mannaj (Al-Shamal)

Atacantes:

  • Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharaf)
  • Ahmed Alaa (Al-Rayyan)
  • Akram Afif (Al-Sadd)
  • AlMoez Ali (Al-Duhail)
  • Edmilson Junior (Al-Duhail),
  • Hasan Al-Haydos (Al-Sadd)
  • Mohammed Muntari (Al-Gharafa)
  • Tahsin Mohammed (Al-Duhail)
  • Youssef Abdulrazzaq (Al-Sadd)

Suíça

Atacante da seleção da Suíça, Dan Ndoye
Atacante da seleção da Suíça, Dan Ndoye

Goleiros:

  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund/ALE)
  • Marvin Keller (Young Boys/SUI)
  • Yvon Mvogo (Lorient/FRA)

Defensores:

  • Ricardo Rodriguez (Betis/ESP)
  • Silvan Widmer (Mainz/ALE)
  • Manuel Akanji (Inter de Milão/ITA)
  • Miro Muheim (Hamburgo/ALE)
  • Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/ALE)
  • Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt/ALE)
  • Luca Jaquez (Stuttgart/ALE)
  • Eray Cömert (Valencia/ESP)

Meio-campistas:

  • Johan Manzambi (Freiburg/ALE)
  • Granit Xhaka (Sunderland/ING)
  • Remo Freuler (Bologna/ITA)
  • Denis Zakaria (Monaco/FRA)
  • Ardon Jashari (Milan/ITA)
  • Michel Aebischer (Pisa/ITA)
  • Djibril Sow (Sevilla/ESP)
  • Christian Fassnacht (Young Boys/SUI)
  • Fabian Rieder (Augsburg/ALE)

Atacantes:

  • Noah Okafor (Leeds United/ING)
  • Dan Ndoye (Nottingham Forest/ING)
  • Zeki Amdouni (Burnley/ING)
  • Breel Embolo (Rennes/FRA)
  • Ruben Vargas (Sevilla/ESP)
  • Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/ALE)

Confira os jogos do grupo B

12 de junho de 2026 

  • Canadá x Bósnia e Herzegovina – 16hoo

13 de junho de 2026

  • Catar x Suíça – 16h00

18 de junho de 2026

  • Suíça x Bósnia e Herzegovin – 16h00
  • Canadá x Catar – 19h00

24 de junho de 2026

  • Suíça x Canadá – 16h00
  • Bósnia e Herzegovina x Catar – 16h00

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