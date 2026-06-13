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Copa do Mundo

Haiti x Escócia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Haiti x Escócia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo do Grupo C da Copa do Mundo neste domingo (13), às 22h

Jovem Pan e Pedro Vilas Boas

Jogadores da Escócia comemoram
Jogadores da Escócia comemoram EFE/EPA/Robert Perry

Haiti e Escócia se enfrentam neste sábado (13) às 22h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, nos EUA, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo. Os times integram o Grupo C, em que também fazem parte Brasil e Marrocos.

O Haiti volta à Copa após 52 anos – última em 1974, enquanto a Escócia retorna à competição após 28 anos – última em 1998.

Onde assistir Haiti x Escócia ao vivo

A partida será transmitida pela Jovem Pan no rádio e no Youtube. Com imagens, o jogo será transmitido pela CazéTV.

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