Infantino diz que Fifa vai analisar subir para 64 o número de seleções na Copa de 2030

Atualmente, o torneio conta com 48 seleções, o maior número de países participantes desde o início da competição em 1930

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que a Federação vai analisar a ideia de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções, o que adicionaria 16 equipes em relação ao atual formato do torneio.

A declaração foi feita em entrevista ao portal suíço Bluewin. O dirigente disse que o tema será discutido após a edição de 2026 da competição.

“Essa é, sem dúvida, uma questão que será analisada e debatida nas comissões competentes após esta Copa do Mundo. Ao organizar uma Copa do Mundo, é importante fazê-la para o mundo todo — não apenas para a Europa e a América do Sul, mas, de fato, para o mundo inteiro”, disse o presidente.

Ele comentou ainda sobre a qualidade das seleções, já que com o aumento do número de países na Copa houve a ideia de que a competição ficaria menos igualada. “Todas as nações devem ter permissão para sonhar em participar da Copa do Mundo. É possível notar que a qualidade das equipes é extremamente alta — e vem aumentando cada vez mais em todo o planeta”, completou.

“Se não dermos aos países menores a chance de participar da Copa do Mundo, faltará a eles o incentivo para continuar evoluindo”, finalizou Infantino.

Atualmente, a Copa do Mundo conta com 48 seleções, o maior número de países participantes desde o início da competição em 1930.

A estreia da medida foi na edição deste ano, ampliando em 16 o número de participantes em relação aos Mundiais disputados entre 1998 e 2022, que contavam com 32 seleções. Para o presidente da Fifa, a mudança foi um “enorme sucesso”, o que pode abrir espaço para que eles avaliem um novo aumento no número de equipes.