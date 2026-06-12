Acusado de estupro, jogador de Gana tem visto negado pelo Canadá

Thomas Partey irá perder a partida contra o Panamá, que acontecerá na próxima quarta-feira (17), em Toronto; país ganês ainda enfrentará Inglaterra e Croácia

O meio-campista Thomas Partey está fora da estreia de Gana na Copa do Mundo, marcada para a próxima quarta-feira (17), contra o Panamá. O jogador teve o visto de entrada negado pelo governo do Canadá em razão de processos judiciais que enfrenta no Reino Unido, onde é acusado de cinco estupros e uma agressão sexual. As informações são da agência de notícias Reuters, que obteve a confirmação da Fifa.

O órgão máximo do futebol mundial informou que Partey permanecerá no centro de treinamento da seleção ganesa em Boston, nos Estados Unidos, enquanto a equipe viaja para Toronto. A entidade ressaltou que não possui interferência sobre as políticas de imigração e vistos dos países que sediam a competição.

As acusações contra o jogador são resultado de uma investigação iniciada pela polícia britânica em fevereiro de 2022. Segundo os registros policiais, os crimes teriam sido cometidos contra três mulheres entre os anos de 2021 e 2022. Na época das denúncias, Partey atuava pelo Arsenal e chegou a ser preso de forma preventiva.

Atualmente, o volante responde ao processo em liberdade. Em agosto do ano passado, ele obteve o direito à fiança após audiência no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres. A advogada do atleta, Jenny Wiltshire, declarou que seu cliente nega todas as acusações e busca a oportunidade de provar sua inocência perante a Justiça.

Sem Partey, a seleção de Gana estreia na Copa do Mundo no Toronto Field, às 20h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira. Além de enfrentar o Panamá, os Black Stars enfrentarão a Inglaterra no dia 23 e a Croácia no dia 27.