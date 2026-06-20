Jogador do Paraguai sofre duas punições na Copa do Mundo, incluindo a aplicação da ‘Lei Vini Jr.’

Pela primeira vez na Copa do Mundo a ‘Lei Vini Jr.’ foi usada. A aplicação aconteceu na madrugada de sábado (20) durante a partida entre o Paraguai e a Turquia. O lance aconteceu no final do primeiro tempo quando Miguel Almirón foi expulso por cobrir a boca ao falar com o jogador da Turquia. Essa é uma das mudanças da Copa de 2026, que não permite essa ação. No campo, o árbitro não viu, mas o Var (árbitro de video) foi acionado e o cartão vermelho foi aplicado ao atleta do Paraguai.

No primeiro jogo da Copa do Mundo, contra os Estados Unidos, em que a equipe da América do Sul foi derrotada por 4 a 1, Miguel Almirón já havia sido punido por uma das mudanças. No lance em questão, ele recebeu cartão amarelo por simular uma falta. Inicialmente a falta tinha sido marcada a favor do Paraguai e o jogador norte-americano advertido, mas após a arbitragem de vídeo analisar o lance, o juíz de campo mudou a marcação.

Nas redes sociais, o jogador de 32 anos que joga pelo Atlanta United, se posicionou sobre o ocorrido. ‘Quero agradecer o esforço dos meus companheiros hoje que deixaram tudo de si em cada lance. Muito obrigado, é um orgulho fazer parte dessa seleção”, publicou.

Por ter sido expulso, ele fica fora do jogo contra a Austrália, na quinta-feira (25), que vai definir o destino do Paraguai na Copa do Mundo.

O que é a Lei Vini Jr?

Na 23ª edição da Copa do Mundo a Fifa passou a proibir que jogadores cubram a boca ao discutir com adversários. A decisão vai valer para todas as próximas edições. A medida, que ficou conhecido como ‘Lei Vini Jr.’, se popularizou após o episódio envolvendo o brasileiro e o argentino Gianluca Prestianni no ano passado. Na ocasião, Prestianni tapou a boca durante uma discussão com Vinícius, que alegou ter sido alvo de racismo.

Grupo D na Copa

O Paraguia está no Grupo D da Copa do Mundo e se mantém vivo na competição depois de vencer a Turquia – que foi eliminada – por 1 a 0 na partida válida pela segunda rodada do torneio. O time da América do Sul ocupa, atualmente, a terceira colocação do grupo.

Os Estados Unidos, outro integrante do grupo e um dos países-sede, soma duas vitórias e já está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo, agora o que está em aberto é segundo lugar e um possível terceiro, a depender da pontuação do demais grupos. Neste ano, as oito melhores campanhas de terceiro lugar vão para a 2ª fase da competição.

Paraguai disputa a vaga com a Austrália, seu adversário direto.