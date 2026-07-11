Jogador que disputou Copa de 2026 pela África do Sul é encontrado morto

O meio-campista Jayden Adams disputou os três jogos da África do Sul pelo Grupo A da Copa do Mundo

O meio-campista Jayden Adams, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela África do Sul, foi encontrado morto neste sábado (11), aos 25 anos, anunciou o ministro dos Esportes do país, Gayton McKenzie.

“Com grande pesar e um imenso choque, recebi a notícia da morte de Jayden Adams”, declarou McKenzie em comunicado.

“O futebol sul-africano perdeu um dos seus jovens talentos mais brilhantes”, acrescentou o ministro, que não especificou a causa da morte, “ainda não confirmada”.

“A morte arrebatou cruelmente um dos nossos”, reagiu o Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul em sua conta no X, enquanto a Confederação Africana de Futebol (CAF) escreveu que “o futebol perde um dos seus”.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse estar “imensamente triste” com a notícia e expressou seus pêsames em nome de “todas as pessoas da Fifa e da comunidade do futebol mundial”.

A polícia sul-africana anunciou a abertura de uma investigação para determinar a causa da morte após encontrar o corpo de um homem de 25 anos em uma casa em Schotschekloof, um bairro no centro da Cidade do Cabo.

Jayden Adams disputou os três jogos da África do Sul pelo Grupo A da Copa do Mundo na América do Norte: foi titular nos dois primeiros, contra México e República Tcheca, enquanto no terceiro, contra a Coreia do Sul, começou no banco de reservas e entrou no final do segundo tempo.

No entanto, ele não participou da última partida dos ‘Bafana Bafana’ no torneio, a derrota por 1 a 0 para o Canadá na fase de 16-avos de final.

Profissional desde 2020, o jogador nascido na Cidade do Cabo estava no Mamelodi Sundowns desde janeiro de 2025 e integrou a seleção da África do Sul que conquistou o terceiro lugar na Copa Africana de Nações (CAN) de 2024, na Costa do Marfim.