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Maradona previu ‘pausas para hidratação’ na Copa? Entenda

Lenda argentina afirmou que os americanos iram dividir os tempos do jogo em quatro para colocar comerciais

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O vencedor da Copa do Mundo de 1986 diz que não aprovava a escolha de Canadá, México e Estados Unidos como sedes EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Um vídeo antigo de Diego Armando Maradona falando sobre a escolha das sedes para a Copa do Mundo de 2026 viralizou nesta semana, principalmente pelas falas da lenda argentina sobre os tempos dos jogos.

A gravação é de 2018, enquanto Maradona dava uma entrevista na televisão argentina. O vencedor da Copa do Mundo de 1986 diz que não aprovava a escolha de Canadá, México e Estados Unidos como sedes porque seriam selecionados apenas para atender interesses comerciais e falou sobre pausas no meio dos jogos.

“Eles queriam dividir o jogo em quatro tempos de 25 minutos pela publicidade”, disse o camisa 10. A entrevista foi recuperada principalmente porque os torcedores questionam a “pausa para a hidratação”, que ocorre nesta Copa mesmo em jogos em que a temperatura não esteja em níveis elevados.

Em alguns jogos, a pausa foi vaiada por quem frequenta os estádios da Copa. Os torcedores também reclamam que as pausas estão acontecendo apenas para cumprir cotas comerciais na TV.

Maradona também disse que o Canadá não tinha paixão pelo jogo e que o México se beneficiaria da decisão, vencendo duas partidas e sendo eliminado por “Brasil ou Alemanha” .

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