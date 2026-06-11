Marrocos perde dois titulares na véspera do confronto contra o Brasil pela Copa

Abde Ezzalzouli disputa a bola durante o amistoso internacional na Red Bull Arena, em 7 de junho de 2026, em Harrison, Nova Jersey.

A seleção de Marrocos sofreu duas baixas importantes às vésperas da estreia contra o Brasil na Copa do Mundo, que acontece neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília). O técnico marroquino cortou o zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli da lista de convocados.

Aguerd não conseguiu se recuperar de uma lesão na virilha que o acompanha desde março. O jogador foi convocado mesmo com a contusão confirmada, dada sua importância para o elenco e a possibilidade de recuperação durante o torneio. O atleta do Olympique de Marseille fez parte da campanha histórica de Marrocos na Copa do Mundo de 2022 e chegou a atuar como titular em parte da competição.

Já Ezzalzouli, um dos craques do elenco ao lado do lateral-direito Hakimi e do ponta direito Hakim Ziyech, sofreu uma entorse no joelho direito durante o último amistoso da seleção antes do Mundial. A contusão ocorreu no domingo (7), na partida contra a Noruega, em um lance inusitado em que o jogador colidiu com um parceiro da própria equipe.

Os substitutos escolhidos foram Marwane Saadane, que atua pelo Al Fateh, da Arábia Saudita, e Amine Sbai, jogador do Angers, da França. Ambos os jogadores já tiveram experiências com convocações para a seleção, mas ambos são considerados inferiores aos titulares cortados.

Seleção tem lesionados

O Brasil também precisou lidar com uma mudança no elenco antes da estreia. No amistoso diante do Egito, o lateral-direito Wesley sofreu uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda e foi cortado da convocação. Para a vaga, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, que atua pela Atalanta e já se uniu ao elenco na concentração em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Outro caso considerável para a Seleção é o do astro Neymar. Com situação similar à de Ezzalzouli, o camisa dez do Santos sofreu uma lesão em meados de maio. O problema, tratado como um edema na panturrilha, foi identificado posteriormente como uma lesão de grau 2, com rompimento parcial de fibras musculares na região. Após exames de imagem realizados pela CBF, a comissão de Ancelotti decidiu convocar o atleta apostando em um prazo de recuperação que garanta a presença do meia durante a fase de grupos, considerando seu desfalque justamente no jogo de estreia, contra a seleção marroquina.

Os exames mais recentes realizados pela comissão médica da CBF apontaram uma evolução considerada positiva dentro do cronograma previsto, mas a participação do camisa 10 nas próximas partidas ainda dependerá da resposta física nos treinamentos.

Brasil e Marrocos se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo no sábado (13), às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey. A partida marcará a estreia das duas equipes no torneio.