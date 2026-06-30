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Copa do Mundo

Marrocos vence a Holanda nos pênaltis e avança às oitavas da Copa

Holandeses perdem três pênaltis e quarta colocada do último Mundial derrubam favorita

Jovem Pan

Achraf Hakimi, jogador de Marrocos acusado de estupro
Achraf Hakimi, jogador de Marrocos acusado de estupro Divulgação / Redes Sociais

A seleção do Marrocos é a quarta classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A equipe africana derrotou a Holanda nos pênaltis após empate por 1 a 1 em Monterrey, no México, na última partida desta segunda-feira (29). Os holandeses abriram o placar com gol de Gakpo aos 26 minutos da segunda etapa. Já nos acréscimos, Diop empatou de cabeça para a equipe africana, levando a partida para a prorrogação.

Após um tempo extra sem gols, a disputa foi decidida nos pênaltis. Três jogadores holandeses perderam suas cobranças, enquanto os marroquinos desperdiçaram apenas dois. Com isso, a atual quarta colocada da Copa do Mundo avançou para as oitavas de final, onde enfrentará o Canadá, que eliminou a África do Sul.