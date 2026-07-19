Mauro Cezar: ‘Argentina foi uma vergonha nessa final’

Albiceleste perdeu por 1 a 0 para a Espanha na decisão da Copa do Mundo

Segundo Mauro, a Espanha foi fiel ao seu estilo de jogo

A Espanha sagrou-se campeã da Copa do Mundo ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em uma partida que evidenciou o domínio espanhol e a ineficácia argentina.

O comentarista da Jovem Pan, Mauro Cezar Pereira, que acompanhou o jogo de Nova Jersey, Estados Unidos, destacou a justiça da vitória espanhola, ressaltando a dificuldade da equipe em converter suas chances em gol, precisando de 20 finalizações para marcar, e criticou a atuação fraca da Albiceleste: “vergonha”.

Foi uma atuação decepcionante da Argentina. Muito, muito fraca para uma final de Copa do Mundo, especialmente. Deveria ter feito mais. Mauro Cezar

A atuação do goleiro argentino Dibu Martínez foi notável, especialmente por uma defesa espetacular em uma cabeçada de Nico Williams. O gol decisivo foi marcado por Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação, selando o destino da partida.

Segundo Mauro, a Espanha foi fiel ao seu estilo de jogo, baseado na posse de bola e paciência, controlou a partida, enquanto a Argentina teve dificuldades para ultrapassar o meio-campo espanhol.

O comentário considera a vitória como um triunfo do jogo coletivo, sem um destaque individual claro, mas com jogadores como Rodri, Lamine Yamal e Ferran Torres se sobressaindo em momentos específicos, mantendo a identidade de jogo da Espanha, semelhante à de 2010, mesmo com a mudança de geração.

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