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Copa do Mundo

Mbappé entra no Top 3 de artilheiros da história da Copa; veja ranking

Francês superou Pelé e Lionel Messi e agora ocupa a 3ª posição na colocação, junto com Gerd Müller, da Alemanha

Sarah Américo

jogador Kylian Mbappé da Seleção da França.
jogador Kylian Mbappé da Seleção da França. Tasnim News Agency, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

O francês Kylian Mbappé subiu no ranking de artilharia da Copa do Mundo nesta terça-feira (16). O jogador marcou dois dos três gols da França na estreia da seleção na 23ª edição do torneio e que sagrou a a vitória dos Les Blues por 3 a 1 sobre Senegal. Para assumir a liderança, o jogador, que superou Pelé e Messi no ranking, precisa marcar mais três gols. Se fizer mais dois, vai se igual a Miroslav Klose, da Alemanha, que está em primeiro desde 2014, quando deixou dois gols na edição daquele ano, que foi disputada no Brasil.

Além de Mbappé, quem também pode superar o ranking é Lionel Messi, camisa 10 da Argentina, atual campeã da Copa do Mundo. O argentino tem 13 gols, um a menos que o francês, mas ainda não estreou na competição. A Albiceleste faz sua estreia às 22h desta terça-feira (16), contra a Argélia.

Confira o ranking dos maiores artilheiros

1 – Miroslav Klose – Alemanha – 16 gols

2 – Ronaldo – Brasil – 15 gols

3 – Gerd Müller – Alemanha – e Kylian Mbappé – França – 14 gols

4 – Just Fontaine – França – Lionel Messi – Argentina – 13 gols

5 – Pelé – Brasil – 12 gols

8 – Jürgen Klinsmann – Alemanha – Sandor Kocsis – Hungria – 11 gols

9 – Gabriel Batistuta – Argentina – Teófilo Cubillas – Peru – Grzegorz Lato – Polônia – Gary Lineker – Inglaterra – Thomas Muller – Alemanha – 10 gols

10 – Ademir – Brasil – Roberto Baggio – Itália – Eusébio – Portugal – Jairzinho – Brasil – Paolo Rossi – Itália – Karl-Heinz Rümmenigge – Alemanha – Uwe Seeler – Alemanha – Vavá – Brasil – Christian Vieri – Itália – David Villa – Espanha – 9 gols

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