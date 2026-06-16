Mbappé entra no Top 3 de artilheiros da história da Copa; veja ranking
O francês Kylian Mbappé subiu no ranking de artilharia da Copa do Mundo nesta terça-feira (16). O jogador marcou dois dos três gols da França na estreia da seleção na 23ª edição do torneio e que sagrou a a vitória dos Les Blues por 3 a 1 sobre Senegal. Para assumir a liderança, o jogador, que superou Pelé e Messi no ranking, precisa marcar mais três gols. Se fizer mais dois, vai se igual a Miroslav Klose, da Alemanha, que está em primeiro desde 2014, quando deixou dois gols na edição daquele ano, que foi disputada no Brasil.
Além de Mbappé, quem também pode superar o ranking é Lionel Messi, camisa 10 da Argentina, atual campeã da Copa do Mundo. O argentino tem 13 gols, um a menos que o francês, mas ainda não estreou na competição. A Albiceleste faz sua estreia às 22h desta terça-feira (16), contra a Argélia.
Confira o ranking dos maiores artilheiros
1 – Miroslav Klose – Alemanha – 16 gols
2 – Ronaldo – Brasil – 15 gols
3 – Gerd Müller – Alemanha – e Kylian Mbappé – França – 14 gols
4 – Just Fontaine – França – Lionel Messi – Argentina – 13 gols
5 – Pelé – Brasil – 12 gols
8 – Jürgen Klinsmann – Alemanha – Sandor Kocsis – Hungria – 11 gols
9 – Gabriel Batistuta – Argentina – Teófilo Cubillas – Peru – Grzegorz Lato – Polônia – Gary Lineker – Inglaterra – Thomas Muller – Alemanha – 10 gols
10 – Ademir – Brasil – Roberto Baggio – Itália – Eusébio – Portugal – Jairzinho – Brasil – Paolo Rossi – Itália – Karl-Heinz Rümmenigge – Alemanha – Uwe Seeler – Alemanha – Vavá – Brasil – Christian Vieri – Itália – David Villa – Espanha – 9 gols