Paraguai resiste, mas Mbappé faz de pênalti e leva França às quartas da Copa do Mundo

Paraguai e França fizeram neste sábado (4) o segundo jogo das oitavas de final para a Copa do Mundo, que terminou com a classificação francesa após uma vitória magra de 1 a 0 em um jogo morno e sem muitas emoções.

O duelo entre as duas equipes começou morno com a França tendo mais posse de bola e fazendo movimentações, como já esperado, mas sem lances de ofensividade. Enquanto isso, o Paraguai se defendia e apostava em uma jogada para matar o jogo e levar a melhor sobre os franceses, o que não aconteceu.

A França agora enfrenta Marrocos nas quartas de final, que venceu mais cedo o Canadá por 3 a 0. A partida vai ser realizada na quinta-feira (09), às 17h.

Primeiro tempo

O começo do jogo foi o que se esperava, com a França com maior posse de bola enquanto o Paraguai se defendia e apostava em uma jogada para assustar os franceses e sairem na frente. Entretanto, nenhuma das estratégias deu certo, porque a etapa inicial da partida foi fraca, morna e sem grandes lances nos primeiros 20 minutos.

As equipes até chegavam uma nas áreas das outras, porém, sem ofensividade e lances de perigo.

A primeira jogada que deu uma aquecida na partida veio aos 21 minutos, quando Kone acertou um chute de fora da área que passou raspando na trave direita de Orlando Gill. Por volta dos 35 minutos, a partida esquentou após um desentendimento entre Mbappé e Andres Cubas, lance que gerou um leve tumultou entre os jogadores das duas seleções, mas logo foi solucionado.

Segundo tempo

A volta para o segundo tempo seguiu o mesmo ritmo do primeiro. Mbappé chegou a levar perigo em um lance de contra-ataque, mas no chute final foi impedido pelo defensor paraguaio, que salvou o que poderia ser o primeiro gol da França no jogo.

Kone, que já tinha tentado uma vez no primeiro tempo, chutou de novo, dessa vez de mais longe, mais forte e com direção certa, mas Orlando Gill salvou a Seleção do Paraguai com uma bela defesa. Doue em uma jogada individual em que saiu dentro da área, foi derrubado por Junior Alonso dentro da área e a arbitragem marcou pênalti depois da ajuda do VAR.

Mbappé foi para batida e marcou, colocando a França na frente do placar, e voltando, novamente, a ficar um gol atrás de Lionel Messi na artilharia geral da Copa do Mundo. Neste edição o argentino e o francês estão empatados com 7 gols.

Já no final do jogo, o camisa 10 teve mais uma chance, mas parou nas mãos do goleiro paraguaio. Na disputa Mbappé e Orlando Gill, o francês teve mais duas chances de matar o jogo, mas novamente não conseguiu superar o goleiro paraguaio, finalizando o jogo com apenas 1 a 0 para França.