Messi e Mbappé podem superar recorde de gols na história das Copas

A Argentina e a França estreiam nesta terça-feira (16) na Copa do Mundo de 2026. Além da disputa pelo título, Lionel Messi e Kylian Mbappé iniciam a participação no torneio com a possibilidade de se tornarem os maiores artilheiros da história da competição. O recorde atual pertence ao ex-jogador alemão Miroslav Klose, que marcou 16 gols em quatro edições.

Messi inicia sua trajetória nesta Copa com 13 gols acumulados. Para assumir a liderança isolada do ranking, o capitão argentino precisa marcar mais quatro vezes nesta edição. Já Mbappé soma 12 gols e necessita de quatro gols para igualar a marca histórica e cinco para superá-la. Na edição anterior, em 2022, o argentino marcou sete gols e o francês foi o artilheiro com oito.

As seleções de Argentina e França entram em campo nesta terça-feira em partidas válidas pela primeira rodada dos grupos J e I, respectivamente. O país sul-americano enfrenta a Argélia, às 22h (horário de Brasília), e os europeus jogam contra Senegal, às 16h (horário de Brasília).