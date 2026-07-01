México volta a jogar bem, domina o Equador e avança às oitavas da Copa do Mundo

Uma das anfitrãs do torneio, seleção da América do Norte teve nova grande apresentação e não teve dificuldades para eliminar os sul-americanos; adversário sairá do duelo entre Inglaterra e RD Congo

O México garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Equador por 2 a 0, nesta terça-feira (30), no Estádio Azteca. Com o resultado, a seleção mexicana conquistou sua primeira vitória em uma fase de mata-mata do Mundial desde 1986, quando, também como anfitriã, chegou às quartas de final da competição.

Na próxima fase, o México enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, marcado para esta quarta-feira (01). O duelo das oitavas também será disputado no Azteca, palco onde os mexicanos seguem invictos em partidas de Copa do Mundo.

O início da partida precisou ser adiado em uma hora devido às fortes chuvas que atingiram a Cidade do México. Quando a bola rolou, os donos da casa dominaram as ações desde os primeiros minutos, impulsionados pelo apoio de mais de 80 mil torcedores. A superioridade mexicana foi transformada em vantagem aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Roberto Alvarado recuperou a posse após erro da defesa equatoriana e encontrou Julián Quiñones, que invadiu a área e finalizou com força para abrir o placar. Nove minutos depois, Raúl Jiménez ampliou após trocar passes com Quiñones e acertar um chute no ângulo.

Com a classificação, o México mantém campanha perfeita na Copa do Mundo de 2026. A equipe soma quatro vitórias em quatro jogos, ainda não sofreu gols e alimenta o sonho de alcançar, pela primeira vez em sua história, um sexto jogo em uma edição do Mundial.