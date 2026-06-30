México x Equador: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

A seleção que vencer o confronto nesta terça-feira (30) vai enfrentar o Inglaterra ou RD Congo nas oitavas de final

A seleção do México e o Equador se enfrentam nesta terça-feira (30), às 22h (de Brasília), em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. O jogo acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, e marca o início do mata-mata para as duas equipes.

Os mexicanos venceram a África do Sul por 2 a 0, a Coreia do Sul por 1 a 0 e a República Tcheca por 3 a 0 na fase de grupos e é uma das únicas três seleções que tiveram 100% de aptroveitamento na primeira etapa da competição, ao lado de Argentina e França.

Já o Equador quebrou uma invencibilidade de 19 jogos antes da Copa do Mundo ao perder para a Costa do Marfim por 2 a 1 na estreia da competição. Contra Curaçao empatou em 0 a 0 e teve a sua eliminação dada como certa já que enfrentaria a poderosa Alemanha. Após começar perdendo, os equatorianos conseguiram uma virarada épica, marcaram 2 a 1 e garantiram a classificação.

Onde assistir França x Suécia ao vivo

A partida será transmitida pela CazéTV (Youtube), Globo, Globoplay e SporTV.