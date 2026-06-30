New York Times sugere acabar com decisão por pênaltis no futebol

Segundo o jornal americano, a modalidade é 'extremamente cruel' para um dos lados

Uma reportagem publicada pelo The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times, sugeriu nesta terça-feira (30) que existem jeitos melhores de resolver um empate no futebol que uma decisão por pênaltis.

O jornal aponta que as eliminações de Alemanha e Holanda na segunda-feira foram extremamente “cruéis” e que, apesar de as regras de prorrogação terem sofrido algumas mudanças ao longo dos anos, a modalidade de pênaltis continua a mesma.

Questionando os redatores do próprio jornal, um deles sugere o retorno do “Golden Goal” (gol de ouro), em que os times jogariam tempos de 15 minutos até que um deles marcasse e ficasse com a vitória. Segundo o jornalista Julian Mckenzie, isso forçaria as equipes a tentar ganhar a partida e não segurar o resultado para ir aos pênaltis.

Outro sugere dividir o campo na metade, jogar 5 contra 5 (mais os goleiros) por 15 minutos em cada lado do campo. O vencedor fica com a vitória. Em caso de empate, diminuiria a quantidade de jogadores nos times. O jornalista Patrick Iversen brinca e sugere que os times sejam eliminados caso não marquem o gol.

O jornalista Henry Bushnell vai na mesma linha, reduzindo jogadores se não se marcar o gol, mas mantendo o Golden Goal e com o campo inteiro. Outros falam em jogos de cartas, disputas de faltas e até concursos de comida, em tom mais jocoso.