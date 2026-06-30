Noruega vence Costa do Marfim e enfrentará o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

Com gol de Erling Haaland, europeus avançaram à próxima fase após terminarem em 2º do Grupo I

A Noruega venceu, nesta terça-feira (30), a Costa do Marfim, por 2 x 1, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Com o resultado, os europeus enfrentarão a Seleção Brasileira nas oitavas de final. O confronto está marcado para domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O jogo desta terça-feira reuniu duas seleções que fizeram boas campanhas na fase de grupos, mas que foram construídas de maneiras diferentes.

A Costa do Marfim avançou como segunda colocada do Grupo E, depois de vencer Equador e Curaçao e ser superada apenas pela Alemanha, nos últimos minutos. A equipe africana garantiu presença pela primeira vez na fase eliminatória de uma Copa do Mundo.

Já a Noruega encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo I, com vitórias sobre Iraque e Senegal e derrota para a França, com o time reserva.

Primeiro tempo

Os primeiros cinco minutos de jogo começaram com a Noruega com a posse de bola e presença no campo ofensivo. Logo aos dois, Erling Haaland recebeu o primeiro cruzamento na área e cabeceou para o gol, mas foi bloqueado.

Após um início de pressão norueguesa, a Costa do Marfim assumiu o protagonismo do jogo e começou a empurrar a seleção europeia para trás.

Com 20 minutos de jogo, o lateral-esquerdo Ghislain Konan recebeu passe de Christ Inao Oulaï, cortou a marcação e finalizou com perigo para o goleiro Nyland.

A pressão da Costa do Marfim continuou. Sete minutos depois, aos 27, Diomandé cruzou para Pépé que, sozinho, errou a finalização. A zaga da Noruega desviou para escanteio.

A resposta demorou, mas aconteceu. Aos 37 minutos, Haaland recebeu novo cruzamento e cabeceou, mas a bola saiu fraca no meio do gol, facilitando o trabalho de Fofana.

Aos 38 minutos, o primeiro gol. Após passe de Martin Odegaard, Antonio Nusa dominou, cortou a marcação e finalizou com muita felicidade para marcar um golaço para a Noruega.

Após o gol, a Noruega continuou em cima. Sörloth recebeu ótimo cruzamento na área e ajeitou para Haaland. O centroavante desviou, mas Sangaré afastou para escanteio.

No escanteio, Sörloth subiu mais alto do que a zaga marfinense e cabeceou com muito perigo para o gol, mas a bola foi para fora.

A Costa do Marfim respondeu ao gol norueguês e, aos 45 minutos, Pépé cobrou uma falta na área e Agbadou cabeceiou com muito perigo para o gol de Nyland.

Primeiro tempo terminou com a Costa do Marfim ameaçando uma pressão para buscar o empate. Depois de uma etapa de dominância alternada, a Noruega conseguiu sair na frente em um jogo muito disputado e igual.

Segundo tempo

A etapa final começou como era esperado em um confronto mata-mata: o time que está atrás do placar pressionando o adversário e se lançando ao ataque. Aos nove minutos, a melhor chance da Costa do Marfim no jogo. Pépé recebeu dentro da área da Noruega, de frente para o gol, e bateu com força. Nyland fez ótima defesa manter a seleção europeia na frente do placar.

Já aos 20 minutos, a Noruega quase fez o segundo gol com Heggem. Ödegaard cruzou para o meio da área, e o zagueiro, sozinho, desviou para o gol. Diallo, em cima da linha, fez um milagre e evitou a ampliação no placar para os europeus.

Oito minutos veio o empate. Diallo recebeu na direita, tabelou com Pépé, deixou a marcação no chão e empatou o jogo com a Noruega.

E apareceu ele. Haaland, aos 40 minutos, recolocou a Noruega na frente. Berg invadiu a área e tocou para o meio, que encontrou o centroavante, de frente para o gol e já sem goleiro, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Após o gol norueguês, a Costa do Marfim pressionou para buscar o empate. Aos 46, Konan recebeu na linha de fundo e cruzou para a área. A bola desviou e quase enganou Nyland, que conseguiu a recuperação para afasta o perigo de perto da trave da Noruega.

Já aos 50 minutos, a última chance dos marfinenses. Em uma falta, o goleiro da Noruega mandou a barreira abrir, e Kessié quase marcou um golaço para chegar ao empate. O volante cobrou uma falta com muito perigo, no ângulo, e Nyland fez ótima defesa para evitar o gol.

Com a vitória garantida, a Noruega se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, para enfrentar o Brasil, no domingo, às 17h.