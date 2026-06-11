Número de ‘quarentões’ em 2026 é maior que soma de todas as Copas anteriores

Jogadores com 40 anos ou mais que disputam Copa do Mundo 2026. Da esquerda para a direita. Primeira linha: Craig Gordon, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa e Luka Modric. Segunda linha: Edin Dzeko, Fernando Muslera, Manuel Neuer e Vozinha.

A Copa do Mundo FIFA está mostrando que a longevidade está aumentando no futebol, com um recorde de jogadores na casa dos 40 anos disputando o Mundial em 2026. Na edição deste ano, oito atletas “quarentões” estarão representando suas seleções, número maior que em toda a história da competição, em que apenas sete haviam entrado em campo.

Sete já entraram na quinta década de vida e um oitavo festejará seu aniversário durante o campeonato. Mas o recorde de idade não é desta edição e não será batido. O jogador mais velho a entrar em campo em um Mundial seguirá sendo o goleiro egípcio Essam El-Hadary, que atuou na Rússia 2018 com 45 anos e cinco meses. Na competição de 2026, o goleiro da Escócia Craig Gordon será o mais velho, com 43 anos e cinco meses.

Craig Gordon (Escócia)

O goleiro da Escócia começou sua carreira como profissional antes da Copa do Mundo de 2002, será o jogador mais velho do Mundial deste ano e o segundo de toda a história. Nascido em 31 de dezembro de 1982, ele iniciará a disputa da competição com 43 anos e cinco meses. Gordon passou cinco temporadas na Inglaterra, no Sunderland, e quase foi campeão escocês com o Hearts em 2025/26. Esta será sua primeira Copa, já que a Escócia estava ausente da disputa desde 1998.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Nascido em fevereiro de 1985, Cristiano Ronaldo será o jogador de linha mais velho da Copa. Disputando Mundiais há 20 anos, o astro português de 41 anos busca um dos poucos feitos que faltam para sua carreira: fazer de Portugal campeão mundial. Caso alcance o objetivo, CR7 será o atleta de maior idade a conquistar o título, recorde que pertence a Dino Zoff, campeão com a Itália quando tinha 40 anos. O torneio desse ano também será palco de sua jornada em busca do milésimo gol.

Guillermo Ochoa (México)

Caso o México consiga chegar pela primeira vez na história às semifinais, o goleiro encerrará o Mundial com 41 anos. Convocado desde a Alemanha 2006, Ochoa é uma lenda viva das Copas e será, junto com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o primeiro jogador a participar de seis edições do torneio. Desta vez, o veterano do AEL Limassol, do Chipre, parecia fora do páreo para a Copa do Mundo, mas uma grave lesão sofrida por Luis Ángel Malagón fez com que ele voltasse a ser convocado após quase um ano de ausência.

Luka Modric (Croácia)

Outra daquelas personalidades que ajudaram a escrever a história das Copas neste século, Modric já tem um vice-campeonato (2018) e uma terceira colocação (2022) no currículo. Líder técnico da geração que obteve os melhores resultados já vistos pela Croácia, o camisa 10 deixou o Real Madrid no começo da temporada e fez toda sua preparação para o Mundial defendendo o Milan. Ele irá para o torneio com 40 anos e nove meses.

Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina)

O recordista de jogos e maior artilheiro da história da seleção da Bósnia completou 40 anos em março e comemorou o aniversário com a classificação na repescagem contra a Itália. A Copa de 2026 marca o retorno de Dzeko e da sua seleção ao torneio de futebol mais importante do planeta, depois de 12 anos da sua única participação. O centroavante chega embalado à competição depois de ter ajudado o tradicional Schalke 04 a retornar para a primeira divisão da Alemanha.

Fernando Muslera (Uruguai)

Titular da meta uruguaia nas Copas de 2010, 2014 e 2018 e reserva no Qatar em 2022, o goleiro passou o ciclo inteiro sem ser convocado por Marcelo Bielsa e só retornou à seleção em março. Hoje, o jogador do Estudiantes, clube argentino para onde migrou depois de 18 anos atuando na Europa, Muslera será uma bola de segurança para a equipe sul-americana no Mundial deste ano. E certamente será celebrado pelos companheiros. Afinal, completa 40 anos em 16 de junho, um dia depois da estreia charrua, contra a Arábia Saudita.

Manuel Neuer (Alemanha)

Um dos goleiros mais importantes da história do futebol, Neuer chegou a anunciar a aposentadoria da seleção depois da última UEFA EURO. Mas o alemão voltou atrás na decisão e foi a principal e mais comentada novidade da convocação da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026, que será a quinta de sua carreira. Último remanescente da seleção que conquistou o tetracampeonato mundial em 2014, o camisa 1 do Bayern de Munique jogará o Mundial com 40 anos e dois meses.

Vozinha (Cabo Verde)

Quando descobriu que teria a oportunidade de disputar pela primeira vez uma Copa, o goleiro de Cabo Verde ainda não havia ingressado no clube dos “quarentões”. Afinal, o aniversário de Vozinha foi comemorado no último dia 3 de junho, com ele já concentrado com seus companheiros de jornada histórica. O goleiro do Chaves, de Portugal, é também o segundo jogador que mais vestiu a camisa de Cabo Verde em todos os tempos, com 87 partidas em 14 anos de seleção.

Sete quarentões históricos

Antes de 2026, apenas sete jogadores com 40 anos ou mais entraram em campo na história das edições da Copa do Mundo da FIFA.