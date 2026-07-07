Países-sede da Copa se despedem nas oitavas, entre os piores desempenhos da história

Apenas a África do Sul em 2010 e o Catar em 2022 fizeram campanhas piores como sedes do Mundial

Christian Pulisic, nº 10 dos Estados Unidos, reage após o terceiro gol da Bélgica durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre EUA e Bélgica no Seattle Stadium em 06 de julho de 2026 em Seattle, Washington

Oitavas de final. Foi até essa fase que chegaram os três países-sede da Copa do Mundo de 2026 — Estados Unidos, Canadá e México — marcando um dos piores desempenhos de nações anfitriãs na história.

Apenas a África do Sul em 2010 e o Catar em 2022 fizeram campanhas piores como sedes do Mundial.

A nação do Golfo foi, sem dúvida, a pior, perdendo todas as três partidas — contra Países Baixos, Senegal e Equador.

Já os ‘Bafana Bafana’, embora tenham se tornado a primeira seleção anfitriã a ser eliminada na fase de grupos, ao menos conseguiu um empate em 1 a 1 contra o México na partida de estreia e derrotou a França, vice-campeã da Copa anterior, por 2 a 1.

Entre esses jogos, foi derrotada por 3 a 0 pelo Uruguai e terminou em terceiro lugar no grupo, atrás da ‘Celeste’, líder da chave, e do México, que se classificou para as oitavas de final em segundo lugar.

EUA despertou esperanças, mas acabou decepcionando

Os Estados Unidos haviam chegado às oitavas de final anteriormente quando sediaram a Copa do Mundo pela primeira vez, em 1994, mas acabaram eliminados (1 a 0) nessa fase pelo Brasil, que viria a ser o campeão.

No torneio de 2026, realizado na América do Norte, a equipe comandada por Mauricio Pochettino despertou esperanças logo na estreia ao golear o Paraguai por 4 a 1 e garantir a liderança do grupo já na segunda partida com uma vitória de 2 a 0 sobre a Austrália. Já classificados, entraram em campo com um time reserva contra a Turquia e perderam por 3 a 2.

Na fase de 16-avos, a seleção dos EUA conquistou uma vitória convincente de 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, mas, nas oitavas de final, sofreu uma derrota contundente nesta segunda-feira, em Seattle, para a Bélgica, que venceu por 4 a 1.

Foi pouco para um time que parecia que ia surpreender na Copa do Mundo realizada em casa.

Enquanto isso, o México, que sediou o torneio pela terceira vez, teve a pior classificação de sua história em termos de classificação final.

México chegou ao 5º jogo: um sabor agridoce

O México, por sua vez, finalmente disputou a tão aguardada quinta partida de Copa do Mundo no torneio de 2026, em casa, um marco que não alcançava desde que sediou o evento em 1986.

Naquela ocasião, a quinta partida, válida então pelas quartas de final, terminou com uma derrota por 4 a 1 nos pênaltis para a Alemanha Ocidental, após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. ‘El Tri’ havia avançado para essa fase após eliminar a Bulgária nas oitavas de final.

O México também chegou às quartas de final em 1970 quando sediou a Copa do Mundo pela primeira vez. A equipe foi goleada pela Itália por 4 a 1.

No entanto, os mexicanos disputaram apenas quatro partidas naquela ocasião: os três jogos da fase de grupos, nos quais empataram com a União Soviética (vencedora do grupo) e derrotaram El Salvador e Bélgica, seguidos pela partida das quartas de final, na qual foram eliminados pela ‘Azzurra’.

Quarenta anos após a Copa do Mundo que eternizou Diego Maradona, ‘El Tri’ voltou a sonhar, dominando a fase de grupos com um aproveitamento de 100% e derrotando o Equador na fase de 16-avos de final.

Mas a seleção da Inglaterra, liderada por Harry Kane e Jude Bellingham, frustrou as esperanças dos mexicanos no Estádio Azteca, em uma partida na qual os visitantes jogaram por mais de meia hora com um homem a menos, resistindo a um ambiente hostil e à altitude de 2.240 metros da capital mexicana.

Canadá fez história

Para o Canadá, no entanto, chegar às oitavas de final coroou uma campanha histórica em Copas do Mundo.

Os ‘Canucks’ haviam perdido todas as suas seis partidas anteriores nas Copas de 1986 (México) e 2022 (Catar).

Neste torneio de 2026, realizado na América do Norte, eles começaram empatando em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, depois conquistaram sua primeira vitória na história das Copas, uma goleada avassaladora de 6 a 0 sobre o Catar, antes de perderem por 2 a 1 para a Suíça, resultado que deixou a equipe em segundo lugar no grupo e forçou o deslocamento para os Estados Unidos para a fase seguinte.

Já em solo vizinho, venceram a África do Sul por 1 a 0 na fase de 16-avos, mas depois foram derrotados por 3 a 0 por uma poderosa seleção do Marrocos.

Foi uma eliminação dura, mas que não ofuscou uma Copa do Mundo histórica para a menor das três seleções norte-americanas, e a única a sair de cabeça erguida.

Outros anfitriões longe do pódio

Outros países-sede que não chegaram às semifinais de suas Copas do Mundo foram a França em 1938, a Suíça em 1954, a Espanha em 1982, o Japão em 2002 (torneio sediado em conjunto com a Coreia do Sul, que chegou às semifinais) e a Rússia em 2018.

Em 1938, a França foi eliminada nas quartas de final de sua primeira Copa do Mundo, evento marcado pela iminência da Segunda Guerra Mundial. A equipe disputou apenas duas partidas: uma vitória sobre a Bélgica nas oitavas de final e uma derrota nas quartas de final para a Itália, que viria a ser a campeã mundial.

Em 1954, a Suíça foi eliminada nas quartas de final pela Áustria; em 1982, a Espanha foi eliminada na segunda fase — um grupo de três equipes vencido pela Alemanha Ocidental; em 2002, o Japão foi eliminado nas oitavas de final pela Turquia; e, em 2018, a Rússia chegou às quartas de final, onde perdeu nos pênaltis para a Croácia de Luka Modric.