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Copa do Mundo

Panini atualiza álbum da Copa com Neymar, Endrick e mais 118 figurinhas; saiba o valor

Kit de atualização conta com as 120 novas figurinhas inclusas e está em pré-venda por R$ 119,90 no site oficial da empresa

Jovem Pan

neymar e endrick
Novo pacote de figurinhas da Panini do álbum da Copa de 2026 tem Neymar, Endrick e mais três brasileiros Divulgação/Panini

Depois de deixar de fora alguns jogadores que foram convocado para a Copa do Mundo do álbum oficial, a Panini lançou nesta setxa-feira (03), a atualização das figurinha, contendo 120, sendo 118 atletas e duas novas figurinhas.Entre os atletas estão cinco brasileiros, sendo eles: Neyma, Endrick, Weverton, Igor Thiago, Weverton e Alex Sandro.

Segundo a empresa, os novos jogadores tinham ficado de fora porque eles consideraram o limite do prazo eitorial para o fechamento dos elencos em meados de janeiro e “mudanças nas seleções presentes no álbum não seriam possíveis, sejam elas por lesões ou escolha dos treinadores”.

No dia 11 de junho a Panini havia lançado a pré-venda do pacote de atualização do álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026, que foi classificado como “Update Set”.

O kit de atualização conta com as 120 novas figurinhas inclusas e está em pré-venda por R$ 119,90 no site oficial da Panini. entrega do pacote está prevista para a segunda quinzena de julho. Já a finalíssima do Mundial está marcada para o dia 19 do mesmo mês.

Confira as novas figurinhas

Árabia Saudita

  • Abdudelah Al-Amri
  • Ali Majrashi
  • Mohamed Kanno
  • Sultan Mandash

Argentina

  • Giovani Lo Celso

Austrália

  • Paul Izzo
  • Jason Geria
  • Paul Okon-Engstler
  • Ajdin Hrustic
  • Nishan Velupillay

Bélgica

  • Dodi Lukébakio

Brasil

  • Alex Sandro
  • Endrick
  • Neymar Jr.
  • Igor Thiago
  • Weverton

Cabo Verde

  • ● Laros Duarte
  • ● Nuno da Costa

Canadá

  • Joel Waterman
  • Alfie Jones

Coréia do Sul

  • Taehyeon Kim
  • Moonhwan Kim

Costa do Marfim

  • Guéla Doué
  • Elye Wahi
  • Nicolas Pépé

Croácia

  • Nikola Vlašić
  • Igor Matanović

Equador

  • Anthony Valencia

Escócia

  • Nathan Patterson

Egito

  • Mohamed Abdelmonem
  • Mahmoud Saber
  • Haissem Hassan
  • Ibrahim Adel

Espanha

  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Grimaldo
  • Marcos Llorente
  • Yeremy Pino

EUA

  • Gio Reyna
  • Sebastian Berhalter

França

  • N’Golo Kanté
  • Rayan Cherki
  • Marcus Thuram

Gana

  • Benjamin Asare
  • Jonas Adjetey
  • Kojo Peprah Oppong
  • Kwasi Sibo
  • Christopher Bonsu Baah
  • Ernest Nuamah
  • Brandon Thomas-Asante
  • Prince Adu

Haiti

  • Wilguens Paugain
  • Wilson Isidor

Holanda

  • Quinten Timber
  • Noa Lang

Inglaterra

  • Nico O’Reilly
  • Eberechi Eze
  • Noni Madueke

Irã

  • Arya Yousefi
  • Ali Nemati
  • Amirmohammad Razzaghinia
  • Ali Alipour
  • Amirhossein Hosseinzadeh

Iraque

  • Kevin Yakob

Japão

  • Hiroki Ito
  • Wataru Endo
  • Yuito Suzuki
  • Daizen Maeda

Jordânia

  • Odeh Fakhoury

Marrocos

  • Issa Diop
  • Anass Salah-Eddine
  • Chadi Riad
  • Neil El Aynaoui
  • Chemsdine Talbi

México

  • Guillermo Ochoa
  • Érik Lira
  • Álvaro Fidalgo
  • Brian Gutiérrez
  • Gilberto Mora
  • Armando González

Noruega

  • Jens Petter Hauge

Paraguai

  • Braian Ojeda
  • Álex Arce

Qatar

  • Ayoub Aloui
  • Jassem Gaber
  • Mohammed Muntari

Senegal

  • Ibrahim Mbaye

Suécia

  • Carl Starfelt
  • Besfort Zeneli
  • Alexander Bernhardsson
  • Benjamin Nygren

Tchéquia

  • Vladimír Darida
  • David Douděra
  • Mojmír Chytil

Tunísia

  • Abdelmouhib Chamakh
  • Omar Rekik
  • Anis Ben Slimane
  • Rani Khedira
  • Mohamed Belhadj Mahmoud
  • Mortadha Ben Ouanes
  • Sebastian Tounekti

Uruguai

  • Matías Viña

Uzbequistão

  • Jakhongir Urozov
  • Akmal Mozgovoy
  • Azizjon Ganiev

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