Panini atualiza álbum da Copa com Neymar, Endrick e mais 118 figurinhas; saiba o valor
Depois de deixar de fora alguns jogadores que foram convocado para a Copa do Mundo do álbum oficial, a Panini lançou nesta setxa-feira (03), a atualização das figurinha, contendo 120, sendo 118 atletas e duas novas figurinhas.Entre os atletas estão cinco brasileiros, sendo eles: Neyma, Endrick, Weverton, Igor Thiago, Weverton e Alex Sandro.
Segundo a empresa, os novos jogadores tinham ficado de fora porque eles consideraram o limite do prazo eitorial para o fechamento dos elencos em meados de janeiro e “mudanças nas seleções presentes no álbum não seriam possíveis, sejam elas por lesões ou escolha dos treinadores”.
No dia 11 de junho a Panini havia lançado a pré-venda do pacote de atualização do álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026, que foi classificado como “Update Set”.
O kit de atualização conta com as 120 novas figurinhas inclusas e está em pré-venda por R$ 119,90 no site oficial da Panini. entrega do pacote está prevista para a segunda quinzena de julho. Já a finalíssima do Mundial está marcada para o dia 19 do mesmo mês.
Confira as novas figurinhas
Árabia Saudita
- Abdudelah Al-Amri
- Ali Majrashi
- Mohamed Kanno
- Sultan Mandash
Argentina
- Giovani Lo Celso
Austrália
- Paul Izzo
- Jason Geria
- Paul Okon-Engstler
- Ajdin Hrustic
- Nishan Velupillay
Bélgica
- Dodi Lukébakio
Brasil
- Alex Sandro
- Endrick
- Neymar Jr.
- Igor Thiago
- Weverton
Cabo Verde
- ● Laros Duarte
- ● Nuno da Costa
Canadá
- Joel Waterman
- Alfie Jones
Coréia do Sul
- Taehyeon Kim
- Moonhwan Kim
Costa do Marfim
- Guéla Doué
- Elye Wahi
- Nicolas Pépé
Croácia
- Nikola Vlašić
- Igor Matanović
Equador
- Anthony Valencia
Escócia
- Nathan Patterson
Egito
- Mohamed Abdelmonem
- Mahmoud Saber
- Haissem Hassan
- Ibrahim Adel
Espanha
- Pau Cubarsí
- Alejandro Grimaldo
- Marcos Llorente
- Yeremy Pino
EUA
- Gio Reyna
- Sebastian Berhalter
França
- N’Golo Kanté
- Rayan Cherki
- Marcus Thuram
Gana
- Benjamin Asare
- Jonas Adjetey
- Kojo Peprah Oppong
- Kwasi Sibo
- Christopher Bonsu Baah
- Ernest Nuamah
- Brandon Thomas-Asante
- Prince Adu
Haiti
- Wilguens Paugain
- Wilson Isidor
Holanda
- Quinten Timber
- Noa Lang
Inglaterra
- Nico O’Reilly
- Eberechi Eze
- Noni Madueke
Irã
- Arya Yousefi
- Ali Nemati
- Amirmohammad Razzaghinia
- Ali Alipour
- Amirhossein Hosseinzadeh
Iraque
- Kevin Yakob
Japão
- Hiroki Ito
- Wataru Endo
- Yuito Suzuki
- Daizen Maeda
Jordânia
- Odeh Fakhoury
Marrocos
- Issa Diop
- Anass Salah-Eddine
- Chadi Riad
- Neil El Aynaoui
- Chemsdine Talbi
México
- Guillermo Ochoa
- Érik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
- Armando González
Noruega
- Jens Petter Hauge
Paraguai
- Braian Ojeda
- Álex Arce
Qatar
- Ayoub Aloui
- Jassem Gaber
- Mohammed Muntari
Senegal
- Ibrahim Mbaye
Suécia
- Carl Starfelt
- Besfort Zeneli
- Alexander Bernhardsson
- Benjamin Nygren
Tchéquia
- Vladimír Darida
- David Douděra
- Mojmír Chytil
Tunísia
- Abdelmouhib Chamakh
- Omar Rekik
- Anis Ben Slimane
- Rani Khedira
- Mohamed Belhadj Mahmoud
- Mortadha Ben Ouanes
- Sebastian Tounekti
Uruguai
- Matías Viña
Uzbequistão
- Jakhongir Urozov
- Akmal Mozgovoy
- Azizjon Ganiev