Piloto brinca durante voo e diz a argentinos que eles ganharam a Copa; assista

A pegadinha, de um comandante espanhol, aconteceu durante a final da competição, em viagem de Buenos Aires a Madri

Um piloto espanhol fez uma brincadeira com passageiros argentinos em voo de Buenos Aires a Madri, durante a final da Copa do Mundo 2026. Por um alguns segundos, o avião inteiro acreditou que a Argentina tinha superado a Espanha e ganhado a competição.

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento da pegadinha. O comandante inicia dizendo que a partida foi equilibrada e parabeniza os argentinos que estão na aeronave. “Já conhecemos o resultado. Informam que foi uma partida muito disputada até o final, com prorrogação. Daqui gostaríamos de parabenizar nossos compatriotas argentinos”, disse o espanhol.

Em seguida, muitos passageiros começam a comemorar e gritar com a suposta vitória da Albiceleste. Depois da celebração, porém, o piloto desmente a informação. “A Espanha é a campeã”, avisa, desmentindo a brincadeira e deixando o avião em silêncio.

A Espanha venceu a Argentina na final do torneio no domingo (19). Em um jogo que foi para a prorrogação em 0 a 0, os espanhóis garantiram a vitória com um gol na prorrogação que os levaram ao bicampeonato da Copa, 16 anos depois.

Assista ao vídeo: