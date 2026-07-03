Qual o valor total de multa que a CBF deve pagar à Fifa por cartões nesta Copa?
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já acumula uma dívida de US$ 70 mil (cerca de R$ 364,7 mil) com a Fifa por causa dos sete cartões amarelos recebidos pela Seleção Brasileira nos quatro jogos disputados até agora na Copa do Mundo. O valor é o resultado da soma das punições aplicadas desde a estreia contra o Marrocos até a vitória sobre o Japão.
De acordo com o código disciplinar da Fifa, cada cartão amarelo recebido por um atleta gera uma multa automática de US$ 10 mil (cerca de R$ 52,1 mil) para a respectiva federação.
Até esta sexta-feira (3), o Brasil manteve uma média de quase dois cartões por partida. O volante Casemiro e o lateral Danilo são os recordistas, com duas advertências cada.
Confira a lista de cartões:
- Brasil x Marrocos: Ibañez e Casemiro (US$ 20 mil);
- Brasil x Haiti: Douglas Santos (US$ 10 mil);
- Brasil x Escócia: Danilo e Fabinho (US$ 20 mil);
- Brasil x Japão: Casemiro e Danilo (US$ 20 mil);
A Seleção Brasileira volta a campo no domingo (5), às 17h (horário de Brasília), contra a Noruega, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Se avançar, enfrenta o vencedor de México x Inglaterra.