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Copa do Mundo

Qual o valor total de multa que a CBF deve pagar à Fifa por cartões nesta Copa?

Valor da federação brasileira cresce a cada jogo com a advertência e leva em conta todos os cartões recebidos desde a fase de grupos

Jovem Pan

Volante da Seleção Brasileira Casemiro
Volante da Seleção Brasileira Casemiro MARCELO MACHADO DE MELO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já acumula uma dívida de US$ 70 mil (cerca de R$ 364,7 mil) com a Fifa por causa dos sete cartões amarelos recebidos pela Seleção Brasileira nos quatro jogos disputados até agora na Copa do Mundo. O valor é o resultado da soma das punições aplicadas desde a estreia contra o Marrocos até a vitória sobre o Japão.

De acordo com o código disciplinar da Fifa, cada cartão amarelo recebido por um atleta gera uma multa automática de US$ 10 mil (cerca de R$ 52,1 mil) para a respectiva federação.

Até esta sexta-feira (3), o Brasil manteve uma média de quase dois cartões por partida. O volante Casemiro e o lateral Danilo são os recordistas, com duas advertências cada.

Confira a lista de cartões:

  • Brasil x Marrocos: Ibañez e Casemiro (US$ 20 mil);
  • Brasil x Haiti: Douglas Santos (US$ 10 mil);
  • Brasil x Escócia: Danilo e Fabinho (US$ 20 mil);
  • Brasil x Japão: Casemiro e Danilo (US$ 20 mil);

A Seleção Brasileira volta a campo no domingo (5), às 17h (horário de Brasília), contra a Noruega, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Se avançar, enfrenta o vencedor de México x Inglaterra.

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