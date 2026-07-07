Quem será o novo técnico do Brasil após a eliminação na Copa

A CBF tomou uma decisão definitiva sobre o comando da equipe menos de 24 horas após a queda nos Estados Unidos

O cargo de treinador da seleção brasileira não está vago. Apesar da frustrante eliminação por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti segue como técnico do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia renovado o contrato do italiano semanas antes do torneio, garantindo sua permanência no planejamento para o Mundial de 2030. Dessa forma, o torcedor que busca pelo substituto esbarra na decisão institucional de manter o projeto a longo prazo.

O plano da CBF para Carlo Ancelotti até 2030

A derrota com dois gols de Erling Haaland no MetLife Stadium elevou a pressão externa por mudanças drásticas. No entanto, a diretoria da CBF entende que a alta rotatividade foi o principal inimigo da seleção durante todo este ciclo. Entre a saída de Tite no fim de 2022 e a chegada de Ancelotti em 2025, a equipe principal passou pelas mãos de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, colecionando tropeços nas Eliminatórias.

Para evitar a repetição desse cenário caótico, o contrato do atual comandante foi blindado. O italiano deixou o Real Madrid no ano passado — abrindo espaço para a contratação de Xabi Alonso na Espanha — com a promessa de ter autonomia total para reformular o futebol brasileiro. A eliminação precoce no torneio é tratada internamente como um golpe duro, mas insuficiente para interromper um trabalho de modernização tática que a federação julga estar apenas no início.

Top 3 técnicos mais pedidos pelos torcedores

Mesmo com a garantia de permanência de Ancelotti, o tribunal das redes sociais e parte da crônica esportiva não perdoaram o desempenho contra a equipe norueguesa. A bolsa de apostas ferveu nas últimas horas com os favoritos da opinião pública que poderiam assumir a prancheta.

1. Jorge Jesus

O português continua sendo a principal sombra de qualquer profissional que sente no banco da seleção. Com um trabalho avassalador no Flamengo em 2019 e uma passagem de recordes pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, Jesus domina o imaginário popular que exige um futebol de intensidade, linhas altas e imposição física sobre os adversários.

2. Abel Ferreira

Multicampeão no comando do Palmeiras, Abel construiu a dinastia mais sólida do futebol sul-americano recente. Seu nome é fortemente defendido pela ala que prioriza organização defensiva, eficiência nas transições e alta capacidade de adaptação em torneios de mata-mata — exatamente as características que faltaram ao Brasil nos últimos mundiais.

3. Renato Gaúcho

Entre as opções nascidas no país, Renato desponta como o nome de maior apelo. A defesa por um líder que entenda a cultura do jogador brasileiro e possua excelência na gestão de vestiário com grandes estrelas mantém o ídolo gremista como um candidato constante em momentos de instabilidade na Granja Comary.

A reconstrução da seleção brasileira após o trauma norueguês

O roteiro da queda em Nova Jersey adicionou uma marca indigesta à história da equipe: o maior jejum de títulos do Brasil. Desde o pentacampeonato na Ásia em 2002, a seleção acumula eliminações consecutivas para adversários europeus nas fases de mata-mata. A partida de domingo expôs um sistema defensivo frágil na bola aérea, permitindo que Haaland definisse o placar com facilidade no segundo tempo.

O calendário agora obriga a seleção a focar na reta final das Eliminatórias Sul-Americanas e na renovação drástica do elenco. Caberá a Carlo Ancelotti encontrar peças de reposição para os veteranos que se despedem e estruturar a espinha dorsal em torno de jovens promessas, devolvendo o protagonismo internacional à camisa canarinho.

Dúvidas frequentes

Quando termina o contrato de Carlo Ancelotti com o Brasil?

O vínculo do treinador italiano foi renovado recentemente pela diretoria da CBF e tem validade até o encerramento da Copa do Mundo de 2030.

Por que o Brasil foi eliminado tão cedo na Copa de 2026?

A equipe foi derrotada por 2 a 1 pela Noruega no estádio MetLife, sofrendo com problemas de criação e falhas na marcação de bolas aéreas. Esta é a pior campanha da seleção no torneio desde a eliminação em 1990.

Qual é o próximo jogo oficial da seleção brasileira?

A equipe retorna aos gramados no segundo semestre de 2026 para cumprir os compromissos do calendário Fifa, retomando a disputa das Eliminatórias e os testes de novos jogadores para o ciclo seguinte.