Seleção do Irã terá que entrar e sair dos EUA nos dias de jogos da Copa

Devido à guerra com os Estados Unidos, o Irã transferiu seu centro de treinamento para a Tijuana, no México, em vez de sua base original em Tucson, no Arizona

Os jogadores da seleção do Irã que vão participar da Copa do Mundo de 2026 terão que entrar e sair dos Estados Unidos no mesmo dia dos seus jogos, partindo da concentração em Tijuana, afirmou neste sábado (6) o embaixador iraniano no México, Abolfazl Pasandideh.

Devido à guerra com os Estados Unidos, o Irã transferiu seu centro de treinamento para a cidade localizada no noroeste do México, em vez de sua base original em Tucson, no Arizona. Os iranianos disputarão seus jogos da fase de grupos do Mundial em Los Angeles e Seattle.

“Eles podem entrar pela manhã e terão que sair no mesmo dia”, disse Pasandideh em entrevista coletiva em Tijuana, a respeito das condições de visto para os Estados Unidos.

O diplomata reiterou que 15 membros da delegação iraniana, a maioria dirigentes e parte da comissão técnica, ainda não têm vistos americanos, o que será um “desafio” para a equipe.

Pasandideh informou que a transferência da equipe de Tijuana para os Estados Unidos poderá ser feita por avião particular ou por via terrestre, dependendo das instruções da Fifa.

“Respeitamos todas as decisões tomadas pela Fifa”, ressaltou o embaixador.