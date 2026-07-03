Suíça vence Argélia, se classifica às oitavas e espera Colômbia ou Gana

Com gols de Embolo e Ndoye, equipe de Murat Yakin se classificou para a próxima fase pela quarta vez consecutiva; agora, tenta quebrar um tabu que dura desde 1954

A Suíça derrotou a Argélia por 2 a 0 em Vancouver, no Canadá, nesta quinta-feira (2) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará o vencedor da partida entre Colômbia e Gana, que será disputada nesta sexta-feira (3) em Kansas City.

A ‘Nati’ teve amplo domínio diante dos argelinos e venceu sem grandes dificuldades.

Os gols da vitória foram marcados pelo centroavante Breel Embolo (10′) e pelo ponta-direita Dan Ndoye (46′).

A Suíça alcançou as oitavas de final da Copa do Mundo pela quarta vez consecutiva. Mas a última vez em que superou essa fase foi em 1954, justamente no torneio que sediou.

Os suíços soube marcar em momentos decisivos, especificamente no início de cada tempo.

O primeiro gol veio de uma jogada individual brilhante de Johan Manzambi, uma das revelações do torneio. Ele conduziu a bola do meio-campo até a linha de fundo e cruzou para Embolo empurrar para o fundo da rede.

O segundo gol surgiu de um corte da defesa argelina que sobrou para Ndoye na entrada da área. Ele superou Luca Zidane com um chute forte e rasteiro cruzado que entrou no canto.

Com a desvantagem de dois gols, a seleção norte-africana tentou uma reação e criou algumas chances perigosas contra Gregor Kobel, embora o goleiro do Borussia Dortmund tenha sido pouco exigido durante a partida.

A Argélia poderia ter sofrido uma derrota ainda mais contundente, mas Fabian Rieder chutou direto nas mãos de Zidane quando tinha o gol aberto.

Escalações:

Suíça: Gregory Kobel – Denis Zakaria (Silvan Widmer 87′), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez – Dan Ndoye (Michel Aebischer 87′), Remo Freuler – Johan Manzambi (Noah Okafor 71′), Granit Xhaka (cap), Ruben Vargas (Fabian Rieder 71′) – Breel Embolo (Zeki Amdouni 83′).

Técnico: Murat Yakin.

Argélia: Luca Zidane – Rafik Belghali (Adil Boulbina 82′), Aïssa Mandi, Rami Bensebaini, Rayan Aït-Nouri – Riyad Mahrez (cap) (Anis Hadj-Moussa 71′) – Ramiz Zerrouki (Amine Gouiri 59′), Houssem Aouar (Jaouen Hadja 58′), Fares Chaibi, Nabil Bentaleb (Hitcham Boudaoui 71′) – Ibrahim Maza.

Técnico: Vladimir Petkovic.