Suíça x Colômbia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida desta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), vale a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Suíça e Colômbia se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio BC Place, localizado em Vancouver, no Canadá. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Argentina e Egito.

A equipe da Suíça chega às oitavas após derrotar a Seleção da Argélia em sua estreia no mata-mata, por 2 a 0.

Estatísticas: Suíça x Argélia

A Seleção da Colômbia conseguiu sua classificação vencendo a equipe de Gana por 1 a 0, na segunda fase do Mundial

Estatísticas: Colombia x Gana

Confira a tabela da Copa do Mundo

Onde assistir Suíça x Colômbia ao vivo

A partida que vale vaga nas quartas de final será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e pela CazéTV (YouTube) e Globoplay, com início às 17h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.