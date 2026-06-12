Truco, CS e simulador de F1: como os jogadores da Seleção relaxam durante a Copa

Entre pingue-pongue e terapia, os atletas brasileiros procuram formas de se distrair em meio à responsabilidade de carregar o sonho de mais de 200 milhões de pessoas: a sexta estrela

Fachada do The Ridge Hotel, casa da delegação Brasileira durante a Copa do Mundo

Como se distrair antes da estreia em uma Copa do Mundo? Os jogadores brasileiros encontraram uma receita para aliviar a pressão e passar o tempo livre nos Estados Unidos: campeonatos de pingue-pongue, videogames e um simulador de Fórmula 1.

Os atletas da Seleção brasileira encontraram nesta rotina uma forma de suavizar o peso de uma grande responsabilidade, a de um país com mais de 200 milhões de habitantes que sonha com o sexto título mundial, o primeiro desde 2002.

Os jogadores treinados por Carlo Ancelotti se distraem com uma série de atividades no exclusivo The Ridge Hotel em Basking Ridge, em Nova Jersey, onde planejam permanecer hospedados durante a maior parte daquela que esperam ser uma longa estadia na América do Norte.

A primeira parada no complicado caminho rumo ao cobiçado hexa será neste sábado (13), em East Rutherford, Nova Jersey, contra o Marrocos de Achraf Hakimi, semifinalista no Catar 2022 e atual campeão africano.

“Quando voltamos para o hotel e terminamos o almoço, alguns vão direto para o videogame, outros para o truco. Temos até um simulador de F1 lá dentro. E também está rolando um campeonato de pingue-pongue”, declarou o atacante Raphinha em uma coletiva de imprensa na quarta-feira (10).

Blindar os mais jovens

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) montou uma sala de lazer para os jogadores, onde há um simulador de F1, outros videogames e um totó (pebolim), entre várias outras opções de entretenimento, informou à AFP uma fonte da entidade.

“Quando jogam truco, é aquela gritaria”, afirmou entre risos o jogador.

O meia Casemiro, um dos capitães, é um dos melhores no Counter-Strike, um jogo de tiro e estratégia, acrescentou.

Alguns atletas mais experientes chegam até a fazer sessões de fisioterapia em seu tempo livre, concentrados à tarde e à noite depois de treinar durante a manhã.

“Cada um leva uma rotina um pouco diferente”, acrescentou Raphinha, um dos principais trunfos ofensivos de Ancelotti.

Os jogadores podem usar seus celulares e acessar as redes sociais, embora as contas de muitos deles sejam administradas por assessores de imprensa.

“A galera mais experiente tenta fazer com que eles [os mais jovens] usem menos redes sociais. Até mesmo para não criar expectativa ou se frustrar pelo que é dito. Tentamos blindar o que vem de fora”, explicou a estrela do Barcelona.

Visitas restritas

Por ordem do treinador italiano, que fará sua estreia como técnico em uma Copa do Mundo, os jogadores não podem receber visitas de familiares e amigos durante a concentração, exceto nos dias de folga. Após o jogo de estreia, está previsto que este momento seja o dia seguinte à partida.

Os atletas podem sair do hotel, mas devem voltar no horário definido pela comissão técnica.

A dinâmica é muito semelhante àquela vivida pela equipe que conquistou o tetracampeonato para o Brasil nos EUA em 1994, disse à AFP o ex-jogador Zinho.

“A gente não tinha internet, não tinha celular, então eram as brincadeiras, os jogos, o pingue-pongue, jogo de carta, ver filmes. Era outro tipo de opções, era melhor”, afirmou o agora comentarista esportivo.

Localizado em um planalto cercado por árvores, o Ridge Hotel é uma hospedagem luxuosa de 6.400 metros quadrados e 173 quartos. Está reservado inteiramente para a equipe brasileira, que decorou alguns setores com imagens motivacionais e com as cores verde, amarelo e azul.

“O hotel oferece privacidade e todo o conforto para uma preparação tranquila. Teremos tudo necessário para um bom trabalho na Copa”, disse Ancelotti em janeiro, após a escolha desta hospedagem.

A entrada do The Ridge Hotel está cercada de policiais, com viaturas nas áreas próximas.