Trump agradece a Fifa por anular expulsão de Balogun na Copa: ‘Fez o que era certo’
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais neste somingo (05) para agradecer a Fifa por reverter a expulsão do jogador Folarin Balogun, que havia sido expulso no jogo contra Bósnia Hezergovina pela segunda fase da Copa do Mundo. “Obrigada Fifa por fazer o que era certo e revisar a grande injustiça.”, escreveu o mandatário no Truth Social, sua rede social.
Com a expulsão, o jogador ficaria de fora da partida contra a Bélgica pelas oitavas de final, mas com a reversão da suspensão, ele está apto para entrar em campo nesta segunda-feira (06), às 21h.
A confirmação da anulação da suspensão foi informada neste domingo pela Fifa. Segundo o órgão a decisão se deu com base no artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa. “Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a aplicação da suspensão da partida fica suspensa por um período probatório de um ano”, informou a entidade.
“Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período de liberdade condicional, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração.”, diz o documento.