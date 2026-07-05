Trump agradece a Fifa por anular expulsão de Balogun na Copa: ‘Fez o que era certo’

Com a decisão do órgão, jogador que havia recebido cartão vermelho no jogo da segunda fase, fica liberado para jogar as oitavas de final contra a Bélgica

O atacante americano nº 20, Folarin Balogun, comemora com seus companheiros de equipe após marcar o terceiro gol de sua equipe durante a partida do Grupo D da Copa do Mundo de 2026 entre Estados Unidos e Paraguai, no Estádio de Los Angeles, em Inglewood, em 12 de junho de 2026.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais neste somingo (05) para agradecer a Fifa por reverter a expulsão do jogador Folarin Balogun, que havia sido expulso no jogo contra Bósnia Hezergovina pela segunda fase da Copa do Mundo. “Obrigada Fifa por fazer o que era certo e revisar a grande injustiça.”, escreveu o mandatário no Truth Social, sua rede social.

Com a expulsão, o jogador ficaria de fora da partida contra a Bélgica pelas oitavas de final, mas com a reversão da suspensão, ele está apto para entrar em campo nesta segunda-feira (06), às 21h.

A confirmação da anulação da suspensão foi informada neste domingo pela Fifa. Segundo o órgão a decisão se deu com base no artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa. “Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a aplicação da suspensão da partida fica suspensa por um período probatório de um ano”, informou a entidade.