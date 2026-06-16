Tunísia anuncia treinador que venceu a campeã Argentina em 2022

Seleção africana demitiu na segunda-feira (15) o francês Sabri Lamouchi, após a goleada no domingo (14) para a Suécia, por 5 x 1, na estreia da Copa do Mundo

O técnico da seleção da Tunísia, Sabri Lamouchi, foi demitido na segunda-feira (15) e será substituído pelo também francês Hervé Renard durante o restante da Copa do Mundo, anunciou o presidente da Federação Tunisiana de Futebol.

A decisão foi tomada após a humilhante derrota das Águias de Cartago por 5 a 1 para a Suécia, no domingo (14), em sua estreia no torneio.

“O presidente da Federação Tunisiana de Futebol, Moez Nassari, anunciou que alcançou um acordo oficial com o técnico francês Hervé Renard para que ele assuma o comando da seleção nacional de futebol até o fim da Copa do Mundo de 2026”, informou a televisão estatal do país.

“Renard chegará nesta terça-feira a Monterrey, onde comandará o primeiro treino com a seleção”, acrescentou a emissora.

Sabri Lamouchi, 54 anos, que ocupava o cargo desde janeiro, aceitou um acordo para encerrar o contrato, segundo a imprensa tunisiana.

O futuro do ex-jogador da seleção francesa, de origem tunisiana, era questionado há várias semanas e ele perdeu ainda mais prestígio após a goleada sofrida para a Suécia.

Este não é o primeiro caso de um técnico de seleção demitido durante uma Copa do Mundo. Henryk Kasperczak, também com a Tunísia, foi demitido na França-1998 após duas derrotas na fase de grupos.

A Copa disputada na França teve outras duas vítimas: Cha Bum-kun (Coreia do Sul) e o brasileiro Carlos Alberto Parreira (Arábia Saudita).

O espanhol Julen Lopetegui foi demitido do cargo de técnico da seleção de seu país na véspera do início do Mundial da Rússia-2018, depois do anúncio de sua contratação como treinador do Real Madrid.