Uruguai empata com Cabo Verde e complica avanço ao mata-mata da Copa do Mundo

A seleção "Celeste" enfrentará a líder do chaveamento, Espanha, na última rodada da fase de grupos

Uma derrota na última rodada pode eliminar a seleção do Uruguai da Copa do Mundo

Uruguai e Cabo Verde empataram em 2 a 2 neste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, em uma partida agitada em que a seleção africana jogou de igual para igual com a “Celeste”, em Miami.

Os uruguaios acharam que já tinham superado a pior parte depois de reagirem ao gol inicial de Cabo Verde — uma cobrança de falta magistral de Kevin Pina (21′) — com gols de Maxi Araújo (44′) e Agustín Canobbio (45+6′).

Porém, um gol do atacante Hélio Varela (61′), após uma falha da defesa e do goleiro uruguaio Fernando Muslera, manteve vivas as esperanças de Cabo Verde de avançar para a segunda fase em sua estreia em Copas do Mundo.

O Uruguai vai encarar a líder Espanha (4 pontos) na sexta-feira (26), às 21h (horário de Brasília), pela terceira rodada e a derrota significará a eliminação. Já Cabo Verde terá pela frente a Arábia Saudita, no mesmo dia e horário.