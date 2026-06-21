Uruguai x Cabo Verde: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Uruguai x Cabo Verde se enfrentam pela segunda rodada do Grupo H neste domingo, às 19h, no Hard Rock Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

O Uruguai ocupa atualmente a primeira colocação do grupo

Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo, dia 21, às 19h, no Hard Rock Stadium, em partida válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

O Uruguai ocupa atualmente a primeira colocação do grupo com um ponto, após empatar surpreendentemente por 1 a 1 com a Arábia Saudita. Do outro lado, Cabo Verde também vem de um empate, mas heróico, com uma das favoritas, Espanha. País aparece em último lugar, com 1 ponto.

Onde assistir Uruguai x Cabo Verde ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Globo, SBT, CazeTV, SporTV, GE TV, Prime Video e NSports.