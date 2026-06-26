Veja o caminho do Brasil na etapa mata-mata para alcançar o hexacampeonato

Com o atual cenário do Mundial, a Seleção Brasileira pode cruzar com a Noruega, Inglaterra e Argentina na busca pela vaga na final

A Seleção Brasileira, caso confirme o favoritismo, deve enfrentar uma das grandes potências europeias na final

Com o fim próximo da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, o Brasil conheceu os possíveis adversários a serem superados na caminhada em direção ao hexacampeonato. Na busca pela confirmação na final do Mundial, a Seleção Brasileira pode cruzar com grandes equipes, como da Noruega, Inglaterra e Argentina.

O primeiro confronto da equipe comanda por Carlo Ancelotti é diante do Japão. Valendo o passaporte para as oitavas de final, brasileiros e japoneses duelam na segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

Se superar o Japão, o Brasil pega a Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final.

Já nas quartas, o cenário ainda é incerto por depender do resultado das últimas partidas da fase de grupos. Na atual conjuntura, o Brasil pode enfrentar Equador, Gana, Inglaterra, México ou Senegal.

Para a semifinal, pode haver o esperado confronto entre Brasil e Argentina. Mas, por haver a possibilidade de mudanças na tabela com os últimos resultados da fase de grupos, Argélia, Austrália, Cabo Verde, Colômbia, Croácia, Irã e Suíça são possíveis adversários no último duelo antes da finalíssima.

Do outro lado da chave do mata-mata, posicionam-se, até o momento, a Alemanha, Espanha, França, Holanda, Marrocos, Portugal e Suécia. Assim, caso chegue na final, o Brasil deve superar uma das grandes potências europeias para levantar a taça.