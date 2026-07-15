Veja quando será a final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina

A partida para decidir o campeão do torneio acontece no MetLife Stadium, às 16h, no domingo (19)

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina acontece no próximo domingo (19) às 16h no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA.

O time de Luis De La Fuente garantiu classificação para a final depois de vencer a França na terça-feira (14) por 2 a 0. Já a Argentina, conseguiu sua vaga nesta quarta-feira (15), depois de bater, de virada, a Inglaterra, por 2 a 1.

Enquanto os argentinos vão para sua segunda final seguida de copa do mundo e buscam o quarto titulo, os espanhóis, que só chegaram uma vez na final, em 2010, quando conquistaram seu último título. Na ocasião, venceram a Holanda por 1 a 0, no torneio que foi disputado na África do Sul. Agora a La Roja busca sua segunda estrela.

Argentina na final

Na outra semifinal, a Argentina, considerada também uma favorita ao título, enfrentou a Inglaterra. O time sul-americano chegou às semis sem perder nenhum jogo e tem o artilheiro da competição, Lionel Messi, que marcou 8 gols no torneio até agora.

Já a Inglaterra, ganhou cinco jogos e empatou um na fase de grupos contra Gana. A única vez que os ingleses venceram a Copa, foi a de 1966, que aconteceu no próprio país. Na época, eles derrotaram a Alemanha Ocidental pelo placar de 4 a 2, na prorrogação.

Na semi entre Inglaterra e Argentina, o time europeu abriu o placar do jogo no segundo tempo, mas os sul-americanos conseguiram o empate e a virada nos acréscimos da partida.

A Argentina agora luta pelo tetracampeonato e a segunda vez seguida levantando a taça da competição, já que venceu em 2022, contra a França.