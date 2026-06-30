Veja quando será Brasil x Noruega nas oitavas da Copa

O país europeu venceu nesta terça-feira (30) a Costa do Marfim e joga contra o time Canarinho pelas oitavas de final da competição

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo no próximo domingo (5) às 17h (de Brasília). O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA.

O time norueguês é uma pedra no sapato histórica do Brasil. Trata-se da única seleção que os brasileiros enfrentaram e nunca venceram. Em quatro jogos, são dois empates e duas derrotas. O duelo mais marcante foi válido pela Copa de 1998, na França, com vitória norueguesa por 2 a 1, de virada, pela fase de grupos.

A equipe verde e amarela saiu na frente com Bebeto, mas o também atacante Tore Andre Flo e o meia Kjetil Rekdal marcaram para os escandinavos em Marselha.

Na segunda-feira (29), em Houston (Estados Unidos), o Brasil assegurou a vaga às oitavas de final ao superar o Japão por 2 a 1, no sufoco. Após Kaishu Sano abrir o placar, o também volante Casemiro igualou e o atacante Gabriel Martinelli, nos acréscimos, deu o triunfo à seleção canarinho pelos 16 avos de final.

Na reta final, o Brasil atuará sempre nos Estados Unidos. Se passar às quartas de final, a Seleção Canarinho joga no dia 11 de julho, um sábado, às 18h, em Miami.

Caso chegue à semifinal, o jogo será às 16h de 15 de julho, uma quarta-feira, em Atlanta. Se perder, o confronto valendo o terceiro lugar será três dias depois, às 16h, em Miami. Se for à final, a decisão será em 19 de julho, um domingo, também às 16h, em Nova Jersey.

*Com informações da Agência Brasil