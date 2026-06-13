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Copa do Mundo

Veteranos e novatos: quem é quem na seleção brasileira

Entre os 26 convocados, 10 jogadores estão disputando o torneio pela primeira vez

Sarah Américo

Brasil copa do mundo
braisl copa do mundo Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

O Brasil faz neste sábado (13) sua estreia na Copa do Mundo de 2026. O confronto será contra o Marrocos, 24º colocado no Mundial de 2022, que foi disputado no Catar.

Em sua 23ª participação no torneio, a Seleção, que chega com desconfiança e com os brasileiros não acreditando na sexta estrela, mistura em seu elenco veteranos e estreantes, assim como tem em seu comando pela primeira vez na história – disputando Copa do Mundo – um técnico estrangeiro – Carlo Ancelotti, que, no sábado, quando Brasil entrar em campo, se tornará o treinador mais velho a ter comandando a Seleção no campeonato.

Se Neymar está indo para sua 4ª Copa do Mundo, dos 26 jogadores convocados por Ancelotti, 10 fazem sua estreina com a camisa da Seleção Brasileira.

Quem é quem sa Seleção?

Goleiros

  • Alisson – 3ª Copa
  • Ederson – 3º Copa
  • Weverton – 2ª Copa

Defensores

  • Alex Sandro – 2ª Copa
  • Bremer- 2ª Copa
  • Danilo – 3ª Copa
  • Douglas Santos – 1ª Copa
  • Gabriel Magalhães – 1ª Copa
  • Roger Ibañez- 1ª Copa
  • Léo Pereira – 1ª Copa
  • Marquinhos – 3º Copa
  • Éderson – 1ª Copa

Meio-Campistas

  • Bruno Guimarães – 2ª Copa
  • Lucas Paquetá – 2ª Copa
  • Casemiro – 3ª Copa
  • Danilo Santos – 1ª Copa
  • Fabinho – 2ª Copa

Atacantes

  • Endrick – 1ª Copa
  • Gabriel Martinelli – 2ª Copa
  • Igor Thiago – 1ª Copa
  • Luiz Henrique – 1ª Copa
  • Matheus Cunha – 1ª Copa
  • Neymar Jr. – 4ª Copa
  • Raphinha – 2ª Copa
  • Rayan – 1ª Copa
  • Vinicius Jr. – 2ª Copa

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