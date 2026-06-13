Veteranos e novatos: quem é quem na seleção brasileira
O Brasil faz neste sábado (13) sua estreia na Copa do Mundo de 2026. O confronto será contra o Marrocos, 24º colocado no Mundial de 2022, que foi disputado no Catar.
Em sua 23ª participação no torneio, a Seleção, que chega com desconfiança e com os brasileiros não acreditando na sexta estrela, mistura em seu elenco veteranos e estreantes, assim como tem em seu comando pela primeira vez na história – disputando Copa do Mundo – um técnico estrangeiro – Carlo Ancelotti, que, no sábado, quando Brasil entrar em campo, se tornará o treinador mais velho a ter comandando a Seleção no campeonato.
Se Neymar está indo para sua 4ª Copa do Mundo, dos 26 jogadores convocados por Ancelotti, 10 fazem sua estreina com a camisa da Seleção Brasileira.
Quem é quem sa Seleção?
Goleiros
- Alisson – 3ª Copa
- Ederson – 3º Copa
- Weverton – 2ª Copa
Defensores
- Alex Sandro – 2ª Copa
- Bremer- 2ª Copa
- Danilo – 3ª Copa
- Douglas Santos – 1ª Copa
- Gabriel Magalhães – 1ª Copa
- Roger Ibañez- 1ª Copa
- Léo Pereira – 1ª Copa
- Marquinhos – 3º Copa
- Éderson – 1ª Copa
Meio-Campistas
- Bruno Guimarães – 2ª Copa
- Lucas Paquetá – 2ª Copa
- Casemiro – 3ª Copa
- Danilo Santos – 1ª Copa
- Fabinho – 2ª Copa
Atacantes
- Endrick – 1ª Copa
- Gabriel Martinelli – 2ª Copa
- Igor Thiago – 1ª Copa
- Luiz Henrique – 1ª Copa
- Matheus Cunha – 1ª Copa
- Neymar Jr. – 4ª Copa
- Raphinha – 2ª Copa
- Rayan – 1ª Copa
- Vinicius Jr. – 2ª Copa