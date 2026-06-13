Vexame em casa e eliminações nas quartas: relembre as últimas atuações do Brasil na Copa
O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13) diante do Marrocos. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, o primeiro estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira no Mundial, a Seleção Brasileira chega para o torneio do Canadá, dos Estados Unidos e do México em meio ao processo de renovação, campanha irregular nas Eliminatórias Sul-Americana e com fantasmas das últimas edições.
Copa do Mundo de 2014, no Brasil
Anfitriões do Mundial, a Seleção Brasileira enfrentou grande pressão para conquistar o hexa em casa. Entretanto, a campanha da Copa de 2014 teve um revés humilhante com a derrota por 7 a 1 contra a Alemanha. O time sofreu um total de 14 gols, pior marca defensiva do Brasil em uma edição do torneio.
Comandada por Luiz Felipe Scolari, técnico do penta, a equipe tinha Neymar como principal peça ofensiva. A seleção protagonizou uma fase de grupos instável, na qual anotou duas vitórias, contra Camarões e Croácia, e um empate diante do México. Nas oitavas, o Brasil e o Chile brigaram nos pênaltis pela classificação à etapa seguinte.
A canarinha venceu a Colômbia nas quartas de final. Entretanto, a equipe teve duas importantes baixas para a fase seguinte. Neymar sofreu uma fratura na vértebra após entrada de Zúñiga e ficou fora da Copa. Thiago Silva recebeu o segundo amarelo e foi suspenso. Já nas semifinais, contra a Alemanha, o Brasil passou por um apagão tático e psicológico que resultou no histórico placar. Na disputa pelo terceiro lugar, o time brasileiro foi superado pela Holanda.
Placar dos jogos
- Brasil 3 x 1 Croácia
- Brasil 0 x 0 México
- Camarões 1 x 4 Brasil
- Oitavas de final: Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile
- Quartas de final: Brasil 2 x 1 Colômbia
- Semifinais: Brasil 1 x 7 Alemanha
- Disputa pelo terceiro lugar: Brasil 0 x 3 Holanda
Convocados
- Goleiros: Júlio César, Jefferson, Victor;
- Defensores: Thiago Silva, David Luiz, Dante, Henrique, Daniel Alves, Maicon, Marcelo, Maxwell;
- Meio-campistas: Luiz Gustavo, Fernandinho, Paulinho, Ramires, Oscar, Willian, Hernanes;
- Atacantes: Neymar, Fred, Hulk, Jô, Bernard.
Copa do Mundo de 2018, na Rússia
Sob o comando de Tite, a Seleção Brasileira chegou para a edição seguinte do Mundial mais organizada, com um sistema defensivo sólido e taticamente equilibrado. No entanto, a equipe foi eliminada nas quartas de final.
Já na estreia, o time brasileiro empatou com a Suíça. Nas partidas seguintes, contra Costa Rica e Sérvia, a seleção venceu com placar de 2 a 0, o que garantiu a classificação às oitavas como líder de sua chave. O Brasil protagonizou a sua partida mais sólida contra o México, no primeiro jogo da fase mata-mata. No entanto, o duelo marcou uma baixa para o confronto seguinte. Casemiro recebeu segundo amarelo e foi suspenso.
Sem o jogador, a equipe canarinho fez um primeiro tempo desastroso contra a “Geração Belga”. Um gol contra de Fernandinho abriu vantagem para a Bélgica. Kevin De Bruyne marcou o segundo. Renato Augusto chegou a descontar, mas a seleção não conseguiu reverter o placar. Apesar da eliminação, a campanha consistente do Brasil garantiu a permanência de Tite no ciclo preparatório para a edição seguinte do Mundial.
Placar dos jogos
- Brasil 1 x 1 Suíça
- Brasil 2 x 0 Costa Rica
- Sérvia 0 x 2 Brasil
- Oitavas de final: Brasil 2 x 0 México
- Quartas de final: Brasil 1 x 2 Bélgica
Convocados
- Goleiros: Alisson, Ederson, Cássio;
- Defensores: Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, Pedro Geromel, Fagner, Danilo, Marcelo, Filipe Luís;
- Meio-campistas: Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Fred, Philippe Coutinho, Willian;
- Atacantes: Neymar, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Douglas Costa, Taison.
Copa do Mundo de 2022, no Qatar
A Seleção Brasileira chegou para o torneio no Oriente Médio como uma das favoritas ao título. À época, o Brasil estava entre os líderes do ranking mundial da Fifa. Somado a isso, a equipe canarinho fez a melhor campanha da história das Eliminatórias Sul-Americanas no formato atual, com 14 vitórias, três empates e nenhuma derrota.
Com golaço de voleio de Richarlison, posteriormente eleito o mais bonito da Copa de 2022, o Brasil fez 2 a 0 sobre a Sérvia. Na mesma partida, Neymar sofreu lesão no tornozelo e desfalcou a seleção nos jogos da fase de grupos. Diante da Suíça, o time brasileiro garantiu classificação antecipada. Dessa forma, Tite optou por colocar em campo uma equipe composta só por reservas contra Camarões.
Neymar retornou à equipe canarinho nas oitavas de final. Com gols do camisa 10, de Vini Jr., Richarlison e Paquetá, o Brasil goleou a Coreia do Sul. Diante da Croácia, a seleção só conseguiu abrir o placar na prorrogação. Entretanto, um erro fatal do lado verde-amarelo, a cerca de 5 minutos para o fim da partida, levou a classificação às semifinais para a disputa por pênaltis. A bola de Rodrygo parou no goleiro e Marquinhos chutou na trave. Com isso, os brasileiros deram adeus mais uma vez ao sonho do hexa.
Placar dos jogos
- Brasil 2 x 0 Sérvia
- Brasil 1 x 0 Suíça
- Camarões 1 x 0 Brasil
- Oitavas de final: Brasil 4 x 1 Coreia do Sul
- Quartas de final: Croácia 1 (4) x (2) 1 Brasil
Convocados
- Goleiros: Alisson, Ederson, Weverton;
- Defensores: Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Bremer, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro, Alex Telles;
- Meio-campistas: Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro;
- Atacantes: Neymar, Vini Jr., Rodrygo, Richarlison, Raphinha, Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Pedro.