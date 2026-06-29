Zebra na Copa: Paraguai vence Alemanha nos pênaltis e vai às oitavas

PARTIDA ENTRE ALEMANHA X PARAGUAI, VÁLIDA PELA FASE DE 32 AVOS DE FINAL DA COPA DO MUNDO FIFA DE 2026, NO ESTÁDIO DE BOSTON, EM FOXBOROUGH, ESTADOS UNIDOS, NESTA SEGUNDA-FEIRA (29).

A Alemanha foi superada nesta segunda-feira (29) pelo Paraguai nos pênaltis. A seleção alemã deu adeus à Copa do Mundo 2026. Já a equipe paraguaia vai às oitavas. A partida aconteceu no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos.

A Alemanha, que ficou com a primeira colocação do seu grupo, vinha de uma derrota para o Equador por 2 a 1, depois de enfiar um 7 a 1 em Curaçau e uma vitória por 2 a 1 contra Costa do Marfim. O time de Julian Nagelsmann era franco favorito na partida.

Já o Paraguai chegou à fase de 16-avos tropeçando pelo caminho. Perdeu de forma vergonhosa para os Estados Unidos na sua estreia por 4 a 1, ganhou da Turquia por 1 a 0 e empatou com a Austrália em um 0 a 0 bem feio.

A Alemanha começou a partida com Deniz Undav, que fez três gols e deu duas assistências até esse jogo na Copa. Jamal Musiala deu lugar ao atacante do VfB Stuttgart.

Apesar do domínio incontestável da Alemanha no jogo, que ficou com 79% de posse no primeiro tempo, vence quem faz mais gols. O Paraguai, que bravamente se defendeu, fez seu gol em uma roubada de bola rápida no ataque e cruzamento para Julio Enciso abrir o placar. O plano defensivo ia dando resultado.

No segundo tempo, a Alemanha continuou no controle da partida e conseguiu seu empate com um gol de cabeça de Kai Havertz logo no início da etapa, mas a defesa dos sul-americanos foi boa o suficiente para levar o jogo para a prorrogação.

Estratégia paraguaia

O Paraguai teve a primeira chance perigosa do jogo. Junior Alonso finalizou no segundo pau sem marcação após cobrança de escanteio, mas parou em Manuel Neuer.

A Alemanha respondeu com um cruzamento que foi interceptado pelo zagueiro paraguaio José Canele e passou perto da trave depois do corte. Com 20 minutos, a partida tinha se tornado exatamente o que se esperava. O Paraguai se fechou e deixou a Alemanha com a bola, que procurava alternativas para furar o bom esquema defensivo.

Os europeus tinham 83% da posse de bola com 25 minutos do primeiro tempo e tinham finalizado apenas três vezes. O Paraguai chegou de fininho no final do primeiro tempo em um escanteio.

Após a cobrança ser cortada pela defesa alemã, Damián Bobadilla recuperou a bola antes do contra-ataque, passou para Matías Galarza cruzar e achar Julio Enciso para abrir o placar. A estratégia do técnico Gustavo Alfaro ia dando certo. O Paraguai conseguiu terminar o primeiro tempo conseguindo o que queria.

Segundo tempo

A Alemanha continuava jogando exatamente como no primeiro tempo. Porém, dessa vez a resposta veio rápido. Em cruzamento de Florian Wirtz, Kai Havertz subiu para cabecear entre os zagueiros e igualar o placar em Boston.

Musiala entrou no lugar de Undav na casa dos 15 minutos do segundo tempo. O atacante não refez suas boas atuações na Copa.

Havertz e Wirtz se movimentavam por toda a faixa ofensiva e levavam perigo para o gol do Paraguai. O camisa 7 cabeceou mais uma, mas dessa vez parou no goleiro Orlando Gill.

O cansado time do Paraguai já tinha dificuldades para afastar a bola no fim da partida e cometia uma série de erros. O melhor exemplo disso foi Bobadilla, que caiu no chão com dores musculares durante ataque da Alemanha e levantou mancando.

O tempo regular acabou empatado, levando a partida para a prorrogação.

Nada de gols

Na prorrogação, a blitz alemã continuava e não dava descanso para a zaga paraguaia. Gustavo Gomez e José Canale já somavam 28 cortes na partida.

Porém, em algum momento a defesa ia abrir espaço. Jonathan Tah, zagueirão de 1,94m, mandou a bola para a rede após cruzamento no segundo pau.

O juiz Jalal Jayed, porém, viu falta no lance de Waldemar Anton no goleiro e o tento foi anulado.

Na segunda etapa da prorrogação, o Paraguai surpreendentemente começou a se lançar algumas vezes ao ataque e ter a bola em seu campo ofensivo.

A estratégia agora parecia mais descansar o time do que fazer o gol da vitória.

Anton teve a chance de fazer esse gol para a Alemanha, mas parou no goleiro Orlando Gill, que fazia boa partida. A partida foi para os pênaltis.