Copa do Nordeste: Ceará faz gol no fim e vence o Bahia por 1 a 0 na partida de ida da final

O resultado deixa o Vozão em vantagem para o próximo jogo que será sábado na Arena Castelão, em Fortaleza

JHONY PINHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Bahia e Ceará fizeram na tarde deste sábado, 1º, o jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2021, no estádio de Pituaçu, em Salvador, e o Vozão venceu por 1 a 0. A partida foi muito disputada e bem acirrada no meio de campo. Desde o início do primeiro tempo, ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar e a primeira grande chance foi do Bahia, aos 15 minutos, com Thaciano chutando para fora. Apesar de se soltar mais, o time baiano precisou rever sua estratégia depois que Luiz Otávio foi expulso por entrada forte em Lima aos 19. O Ceará começou a melhorar no jogo, chegando mais com Vizeu e Mendoza, mas nos acréscimos Charles foi expulso por falta forte em Nino Paraíba e deixou os dois times com 10 em campo.

Na volta para o segundo tempo, os times estavam mais soltos e menos comprometidos com faltas. O Ceará teve até uma reclamação de pênalti aos 24 minutos, mas o juiz não marcou nada e deu apenas escanteio. A equipe de Guto Ferreira, inclusive, foi bem melhor na segunda etapa, mas não conseguiu reverter as chances em gols. Nos últimos minutos, o Bahia acertou uma bola na trave, mas foi no lance seguinte que a rede balançou. Nos acréscimos, Jael cobrou falta, a bola desviou na barreira e morreu no fundo da rede, abrindo o placar e colocando o Ceará na frente.

Com o placar de 1 a 0, o Ceará vai com vantagem para o segundo jogo da decisão no próximo sábado, dia 8, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16h (horário de Brasília). O Bahia busca seu quarto título na história, enquanto o Vozão quer o terceiro caneco e o bicampeonato seguido. O preço do título do torneio neste ano está em R$ 3,5 milhões.