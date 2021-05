Ariel Holan se despede do Santos: ‘Foi um orgulho ter vivido essa história’

Treinador argentino pediu demissão no início da semana e agradeceu a diretoria e os jogadores pelo comprometimento durante os dois meses em que esteve à frente da equipe

Reprodução/ Twitter @arielholan_DT Ariel Holan pediu demissão do cargo de treinador do Santos na última segunda-feira



Quase uma semana depois de pedir demissão do comando do Santos, o técnico argentino Ariel Holan se despediu do clube neste sábado, 1º, em suas redes sociais. O comandante agradeceu os dirigentes pela oportunidade e disse ter orgulho de ter feito parte da história do clube. “Foi um orgulho ter vivido a enorme história de @SantosFC. Hoje temos que nos despedir, mas quero agradecer aos dirigentes por nos terem escolhido, a todos aqueles que trabalham no Santos e principalmente aos jogadores que mostraram um compromisso e uma predisposição ímpar”, escreveu em seu Twitter. “Também envio um grande abraço a todos os torcedores que me fizeram sentir seu carinho nestes dias através de uma campanha emocionante. Nossos caminhos se separam, mas desejo de todo o coração o melhor para o futuro. Vai pra cima deles Santos”, completou.

Holan pediu demissão do cargo depois de perder o clássico para o Corinthians no Campeonato Paulista, no último domingo. Na madrugada posterior a partida, torcedores organizados soltaram rojões na porta da casa do treinador. O argentino chegou na Baixada Santista em março e permaneceu apenas dois meses no clube. Nesse tempo, foram 4 vitórias, três empates e cinco derrotas, entre Paulistão e Copa Libertadores. O treinador teve algumas dificuldades para montar o elenco, já que perdeu muitas peças importantes do time que chegou à final da Libertadores em 2020 e teve que utilizar os garotos da base. Há rumores de que Holan assinará com o Fortaleza.