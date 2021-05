Corinthians perde Cantillo para o Majestoso, mas terá retorno de Mateus Vital

Meia colombiano pegou suspensão de dois jogos por expulsão contra a Ponte Preta, em março

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Mateus Vital retornou após nove semanas fora



Na manhã deste sábado, 1º, o Corinthians finalizou sua preparação para o primeiro clássico contra o São Paulo da temporada que será disputado neste domingo, na Neo Química Arena, com uma boa notícia. O meia Mateus Vital retornou aos treinos e foi relacionado para o Majestoso depois de nove semanas longe dos gramados após passar por uma artrocopia no joelho direito. Apesar de contar com mais um jogador, o técnico Vagner Mancini perdeu dois jogadores: Xavier, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a atividade, e Cantillo que foi julgado na última quinta-feira, 29, por sua expulsão contra a Ponte Preta em 07 de março, e pegou dois jogos de gancho. Ele já cumpriu uma no jogo seguinte e cumpre a segunda neste domingo.

Nos campos do CT Joaquim Grava, a equipe alvinegra realizou um aquecimento e depois um treinamento tático sobre o olhar atento do treinador. Mancini também organizou um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, com apenas alguns jogadores, teve treino técnico em campo reduzido. Como protocolo da FPF para as partidas do Paulistão, toda a delegação corintiana realizou exames RT-PCR para detecção de Covid-19 nesta sexta-feira, 30, e os resultados foram negativos. Neste domingo o elenco fará testes antígenos para identificação do coronavírus.

A partida de amanhã define a liderança do Campeonato Paulista. Líder do Grupo A, o Corinthians tem 21 pontos conquistados em 10 jogos, enquanto o São Paulo, líder do Grupo B, está com 25 pontos. Os dois times foram os que mais pontuaram, juntamente com o RB Bragantino que também tem 21 pontos e entra em campo neste sábado, 1º, contra o Santos. Esse é o Majestoso de número 348 na história das equipes que se enfrentam desde 1930.