Copete testa positivo para Covid-19 e deixa Santos desfalcado para jogo contra San Lorenzo

Clube enfrentará o time argentino na terça-feira, 6 de abril, em rodada válida pela terceira fase da Copa Libertadores; atacante está em isolamento em sua residência

Reprodução/Twitter/SantosFC O atacante Jonathan Copete testou positivo para Covid-19



O Santos informou nesta segunda-feira, 29, que o ponta Jonathan Copete testou positivo para Covid-19. Segundo o clube, o jogador está em isolamento em sua residência e será supervisionado pelo Departamento Médico do Santos FC. O time afirmou que todos os atletas realizaram testes na sexta-feira, 26, e na manhã desta segunda. Todos os outros jogadores testaram negativo. “A comissão técnica também realizou os testes, bem como funcionários do hotel onde o Santos realizará os treinos esta semana, antes do embarque para a Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo”, diz nota do time. O Santos enfrentará o time argentino na terça-feira, 6 de abril, em rodada válida pela terceira fase da Copa Libertadores.