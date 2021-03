Vasco apresenta Morato: ‘Peça importante para nosso quebra-cabeça’

Segundo o diretor-executivo do clube, o contrato já estava certo há alguns semanas, mas o jogador preferiu terminar sua recuperação antes de ser apresentar

Reprodução/Vasco O atacante Morato recebeu, nesta segunda-feira, 29, a camisa 10 do Vasco



Andrew Eric Feitosa, mais conhecido como Morato, foi apresentado pelo Vasco da Gama nesta segunda-feira, 29, como o novo reforço do time. “Uma peça importante no nosso quebra-cabeça.”, disse Alexandre Pássaro, diretor-executivo do clube. Segundo Pássaro, o contrato já estava certo há alguns semanas, mas Morato preferiu terminar sua recuperação antes de ser apresentar. Durante coletiva de imprensa, Pássaro entregou a camiseta 10 do time ao novo jogador, que já participou do treino realizado no domingo, 29. “Eu estou aqui, eu estou bem. Preciso de alguns dias treinando com a galera, até mesmo para conhecer o elenco mais afundo e poder estrear em breve”, disse o jogador.

Morato foi emprestado pelo Red Bull Bragantino até dezembro de 2021. Cerca de 12 clubes conversaram com atacante antes do contrato ser firmado com o time carioca. “Não é uma decisão difícil de tomar. Quantos títulos, quantos jogadores que jogarão com essa camisa. Quem não quer jogar em uma equipe grande? Gigantesca? Independente da situação que se encontra hoje. Para mim é um prazer enorme fazer parte desse processo que o Vasco se encontra”, afirmou Morato. “É o Vasco, cara. É o Clube de Regatas Vasco da Gama, não tem muito o que dizer, não. Além do projeto desse cara aqui [Alexandre Pássaro], meu amigo, que se tornou próximo. Acreditei naquilo que ele me passou. Mas o motivo é o Vasco, com certeza. Falou mais alto que muitas outras propostas que recebi nesse período”, completou.