Diretor do Palmeiras confirma contratação do volante Jaílson, ex-Grêmio

Em coletiva, Anderson Barros informou que empréstimo de Danilo Barbosa não foi concluído e que mais peças devem chegar ao Verdão

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Jaílson, de 26 anos, está no futebol da China há dois anos



O Palmeiras está próximo de anunciar um novo reforço. Nesta quarta-feira, 5, o diretor de futebol Anderson Barros disse em coletiva de imprensa para a TV Palmeiras que o clube está em negociações com Jaílson Siqueira, volante ex-Grêmio que está atualmente na China, no Dalian Pro. “Desde a saída dos atletas na temporada passada nós não deixamos de considerar um planejamento. Nós não tivemos a concretização do empréstimo do Danilo Barbosa. Nós conversamos com o clube francês [Nice] através do seu representante e não tivemos resposta. Hoje temos em andamento a contratação de um outro jogador. O Jaílson Siqueira. Uma oportunidade de mercado que vem sendo acompanhada pelo Palmeiras há algum tempo”, explicou. Jaílson não joga desde novembro de 2020 e só fez seis partidas no clube chinês.

Aos 26 anos, o volante foi revelado em 2015 pela Chapecoense e se transferiu para o Grêmio, onde em três temporadas fez 114 jogos e marcou quatro gols. Em 2018 foi contratado pelo Fenerbahçe, da Turquia, e em três temporadas fez 63 jogos e marcou três gols. Questionado se existe um teto para mais contratações, Anderson comentou. “Não temos um teto, temos uma responsabilidade para com o Palmeiras. Em momento algum definiremos uma contratação sem respeitar a Sociedade Esportiva Palmeiras”, completou. Ela afirmou que mais reforços chegarão. Até agora a equipe contratou o goleiro Marcelo Lomba, o meio-campista Atuesta e o atacante Rafael Navarro.