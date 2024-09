Mesmo com Tite na berlinda, Flamengo deve jogar com reservas contra o Athletico-PR pelo Brasileirão

Time rubro-negro será poupado para a semifinal da Copa do Brasil; primeiro duelo com o Corinthians está agendado para quarta-feira (2)

Gilvan de Souza/Flamengo Gabigol deve ganhar nova chance no Flamengo



Flamengo e Athletico se enfrentam neste domingo (29), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que a equipe rubro-negra entre em campo com reservas, já que tem disputa da semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (2), contra o Corinthians, também no Rio de Janeiro.

Em crise após eliminação na Libertadores, Tite está muito pressionado no cargo, e um resultado negativo contra os paranaenses pode decretar demissão do treinador. Ainda assim, a escalação do Flamengo deve ser bem longe da principal. O time deve jogar com: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Pulgar, Alcaraz e Lorran; Plata e Gabigol. O Mais Querido é o quarto colocado do Brasileirão, com 45 pontos em 27 jogos. São 13 vitórias, 6 empates e 7 derrotas.