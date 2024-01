Torcedor que fez insultos racistas contra goleiro do Milan é banido permanentemente do estádio da Udinese

Homem foi identificado após falas proferidas contra Mike Maignan, em partida no último sábado

Reprodução / Instagram @magicmikemaignan Torcedor é identificado e banido permanentemente do estádio da Udinese após proferir insultos racistas contra o goleiro do Milan



Um torcedor que proferiu insultos racistas contra o goleiro do Milan, Mike Maignan, durante uma partida no último sábado, 20, foi identificado e banido permanentemente do estádio da Udinese. O anúncio foi feito pelo clube na segunda-feira, 22. Durante a partida da 21ª rodada da Série A, o goleiro francês foi alvo de gritos de “macaco”. Após alertar o árbitro sobre o ocorrido, Maignan decidiu deixar o campo aos 34 minutos, gesto que foi seguido pelos seus companheiros de equipe. O jogo foi reiniciado e terminou com a vitória do Milan por 3 a 2.

A Udinese, em colaboração com as autoridades policiais e utilizando as câmeras de segurança do Estádio Blueenergy, a Udinese conseguiu identificar o espectador responsável pelo comportamento discriminatório. A decisão de banir permanentemente o torcedor foi tomada como forma de enviar uma mensagem clara de que o racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade.