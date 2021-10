Corinthians e São Paulo saem na frente em semifinais do Paulista Feminino

Equipes venceram a Ferroviária e o Santos, respectivamente; jogos de volta acontecem em 31 de outubro e 1º de novembro

Alexandre Battibugli/Paulistão Santos e São Paulo voltam a se enfrentar em 1º de novembro



Nesse final de semana começaram as disputas das semifinais do Campeonato Paulista Feminino e os resultados não foram bons para os mandantes. Na noite deste sábado, 16, em Araraquara, a Ferroviária recebeu o Corinthians pelo primeiro jogo decidindo vaga na final e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado aos 10 minutos do segundo tempo depois que Gabi Zanotti entrou na área e cabeceou para o fundo das redes. Na manhã deste domingo, 17, o Santos recebeu o São Paulo na Arena Barueri e perdeu também por 1 a 0. A partida foi bem disputada e o gol só saiu aos 48 minutos do segundo tempo, quando Lauren apareceu na pequena área e cabeceou para as redes. Os jogos de volta serão disputados no dia 31 de outubro, às 11h (horário de Brasília) e dia 1º, às 17h.