Corinthians goleia Palmeiras por 8 a 0 e garante vaga na final do Paulistão Feminino

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vic Albuquerque comemora gol durante partida entre Corinthians e Palmeiras válida pelo Paulistão Feminino 2023



Após conquistar a Copa Libertadores contra o arquirrival Palmeiras, o Corinthians venceu a equipe alviverde neste domingo, 12, por 8 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, garantindo sua vaga na final do Campeonato Paulista Feminino. No jogo de ida, o Corinthians já havia vencido por 1 a 0, em Jundiaí. A jogadora Gabi Portilho expressou sua felicidade com a vitória e exaltou a torcida. “Confesso que não estou acreditando no placar. Foi uma vitória elástica para um clássico Corinthians e Palmeiras, que costuma ser muito equilibrado. Tudo deu certo para nós hoje. Estou surpresa, mas muito feliz pela força do grupo, afirmou. Na final, o Corinthians enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Santos, que acontecerá nesta segunda-feira, às 20h30, na Vila Belmiro. O time da Baixada Paulista venceu por 1 a 0 na Arena Barueri. O Corinthians está em busca do seu quarto título do Paulistão, tendo vencido nas edições de 2019, 2020 e 2021. Santos e Juventus são os maiores vencedores, com quatro conquistas cada. Já o Palmeiras foi campeão em 2001 e 2022.

No jogo, o primeiro tempo foi mais equilibrado, com o Palmeiras tendo chances de marcar. No entanto, foi o Corinthians quem abriu o placar aos dois minutos, com um gol de Duda Sampaio. Luana e Gabi Portilho também marcaram, levando o placar para 3 a 0 no intervalo. No segundo tempo, o Corinthians atropelou. Aos quatro minutos, Tamires cruzou para Vic Albuquerque, que desviou de cabeça para marcar mais um gol. O quinto gol saiu aos seis minutos, quando Gabi Portilho encontrou Milene livre dentro da área. Com total liberdade, Milene finalizou com categoria e superou a goleira Amanda. O Corinthians não diminuiu o ritmo e ainda marcou mais três gols, com Mariza, Jheniffer e Miriã. Sem reação, o Palmeiras apenas assistiu ao arquirrival passear pela Neo Química Arena.