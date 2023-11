Com show de Vinícius Júnior e Rodrygo, Real Madrid goleia o Valência

Vitória merengue por 5 a 1 fez com que time se isolasse na vice-liderança do Campeonato Espanhol, atrás apenas do Girona

Divulgação/Real Madrid Brasileiros decidiram jogo contra o Valência pelo Campeonato Espanhol



Em noite de grandes atuações de Vinícius Júnior e Rodrygo, o Real Madrid goleou o Valência por 5 a 1 em partida disputada neste sábado, 11, e válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. No Santiago Bernabéu, o lateral Carvajal abriu o placar aos 3 minutos, com Vinícius ampliando a vantagem aos 42. Na volta do intervalo, Vini marcou mais uma vez aos 4 minutos do segundo tempo, com Rodrygo marcando seu primeiro tento em sequência, aos 5 minutos e fechando o marcador para o time merengue aos 39 da segunda etapa. Hugo Duro foi responsável pelo gol de honra do Valência já nos minutos finais. Com o resultado, o Real Madrid chega a 32 pontos e se isola na vice-liderança do torneio, atrás apenas do Girona, equipe sensação da Espanha que venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 e mantém a ponta da tabela com 34 pontos em 39 possíveis. O Barcelona fecha o top 3 com 27 pontos.