Abel Ferreira critica calendário do futebol brasileiro e diz estar de ‘saco cheio’

Declarações foram dadas após vitória do Palmeiras por 3 a 0 contra o Internacional; treinador cobrou mudanças na organização do torneio

Reprodução/TV Palmeiras Treinador criticou sequência longa de jogos com poucos dias de descanso



O treinador Abel Ferreira, atual comandante do Palmeiras, reclamou do calendário do futebol brasileiro e pediu mudanças na organização dos torneios. As declarações foram dadas pelo português depois da vitória por 3 a 0 do Palmeiras contra o Internacional pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que colocou o Palmeiras na liderança. Após o jogo, Abel disser ser “uma vergonha” o campeonato ter vários jogos seguidos com dois ou três dias de descanso entre eles, classificando o atual calendário como “insano”. “É uma vergonha ter oito jogos seguidos com dois ou três dias de descanso. O Athletico perdeu três jogadores, hoje o Inter teve mais dois que se lesionaram. Será que isso não faz as pessoas refletirem? É uma vergonha o que fazem com os jogadores e ao futebol brasileiro. Tem público top, tem jogadores de grande qualidade que se esforçam para jogar de dois em dois dias, fazem o melhor que podem, mas é insano”, disse Abel.

O treinador também disse estar de “saco cheio” e insatisfeito com a sequência grande de jogos, viagens e coletivas. “Estou de saco cheio. Faltam quatro jogos, estou cansado de muitos jogos seguidos. É muito jogo seguido, muita coletiva de imprensa seguida, muitas viagens seguidas. É chegar ao CT as quatro horas da manhã, decidir se volto para casa ou se fico ali mesmo. Não é isso que eu quero para mim”, afirmou Abel, que continuou: “Agora temos 15 dias, uma semana para ficar tranquilos. Estou de saco cheio de jogos seguidos, viagens, marcam jogos, tiram jogos, o campeonato acaba no dia três, depois acaba no dia sete. Prestem atenção no que falam os treinadores brasileiros, portugueses, argentinos. Mas vocês [imprensa] preferem discutir outras coisas. E são responsáveis para que isso mude. Se critique jogadores, treinadores, mas também que se critique a organização. Se fazem isso, eu não ouço, mas tem que fazer mais porque quem manda ainda não ouviu. E se tem que mudar, mudem. É sinal de que temos que melhorar”.

Neste sábado, o Palmeiras ultrapassou o Botafogo e o Grêmio, assumindo a ponta da tabela do Brasileirão. Neste domingo, 12, o Grêmio enfrenta o Corinthians em casa, enquanto o Botafogo visita o Red Bull Bragantino em jogo decisivo pela ponta da tabela. No momento, o Palmeiras tem 62 pontos, três a mais que o Grêmio e o Botafogo com 59. O Bragantino vem em quarto com 58, sendo seguido de perto pelo Flamengo, com 57. No entanto, o Botafogo tem dois jogos a menos que o líder e pode retomar a liderança. Bragantino e Flamengo também têm um jogo atrasado entre si e podem se aproximar dos líderes caso vençam o confronto.